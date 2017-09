(ndp) - Wealins, l'entité du Groupe Foyer spécialisée dans l'élaboration de solutions de Wealth Insurance, a été officiellement lancée aujourd'hui. Il y a un peu plus d'un an, le Groupe Foyer avait fait l'acquisition de IWI International Wealth Insurer S.A. (IWI), une compagnie d'assurance détenue par Belfius et pour quelques actions, par la Banque internationale à Luxembourg. "Cette acquisition a permis de renforcer le Groupe Foyer au niveau de son activité assurance vie internationale en libre prestation de services, mais aussi de développer cette activité sur le marché local, étant donné qu'IWI avait également un portefeuille d'activité pour le marché national", a expliqué Eric Winter, directeur commercial de la nouvelle entité.



Le 22 août dernier, les conseils d'administration des entités respectives ont ratifié l'acquisition par absorption d'IWI par Foyer International. Dans le même temps s'est opéré un changement de nom de Foyer International pour devenir "Wealins". Un nom qui vient de l'association de "wealth" et d'"insurance" en référance à son domaine d'activité.



"Plus de poids sur un marché porteur"



François Tesch, président du Groupe Foyer, a insisté sur la volonté de l'assureur d'avoir un poids plus important sur "un marché très porteur" en Europe. "On voit, d'un côté, qu'il y a une certaine consolidation sur le marché de l'assurance vie patrimoniale. De l'autre côté, on constate que les produits d'assurance vie rencontrent toujours un grand succès auprès de la clientèle." La fusion permet ainsi à la nouvelle entité de se classer "dans le top 5 des compagnies d'assurance actives en libre prestation de services depuis le Luxembourg", selon le groupe.



"La société issue de la fusion démontre une bonne dynamique, puisqu'au cours des neuf premiers mois de cette année, nous avons réalisé un encaissement de 1,2 milliard d'euros, ce qui est pratiquement un doublement de ce que les deux sociétés ont connu l'année dernière", a indiqué Marc Lauer, administrateur-délégué du Groupe Foyer. Fin 2016, les actifs sous gestion de la compagnie s'élevaient à 8,5 milliards d'euros.



Une présence dans onze pays



Wealins propose des solutions d'assurance vie dans onze pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et Suède). Si les deux entités étaient actives sur les mêmes marchés, "la fusion a permis de consolider la présence de Wealins sur certains pays, notamment en Italie", a indiqué Jean-Louis Courange, CEO de Wealins.



La compagnie, qui emploie une centaine de personnes, élabore des solutions et des produits sur mesure pour une clientèle "High Net Worth". Elle offre un éventail de services et produits haut de gamme, "combinant planification successorale, avantages fiscaux de l'assurance vie et sécurité financière". Pour cela, Wealins dit s'appuyer sur "une approche de partenariat avec des professionnels de la gestion et de la structuration patrimoniale".



Marc Lauer, Eric Winter, Jean-Louis Courange et Francois Tesch (de g. à dr.).

Photo: Gerry Huberty