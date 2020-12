Les activités de wealth insurance du Groupe Foyer sont maintenant regroupées sous une seule dénomination: Wealins.

Assurance-vie: Wealins fusionne avec GB Life

Nadia DI PILLO Les activités de wealth insurance du Groupe Foyer sont maintenant regroupées sous une seule dénomination: Wealins.

Foyer S.A. a annoncé ce mercredi la fusion de ses deux entités: Wealins SA et GB Life Luxembourg S.A. (GB Life), toutes deux spécialisées dans l’élaboration de solutions d’assurance-vie innovantes à travers l'Europe. Les activités de wealth insurance du Groupe Foyer sont maintenant regroupées sous une seule dénomination: Wealins.



„Avec l’intégration de GB Life, Wealins poursuit son développement et renforce sa position dans l'assurance-vie offrant des produits libellés en unités de compte et commercialisés en Libre Prestation de Services depuis le Luxembourg“, indique le groupe dans un communiqué de presse.

À fin 2019, les actifs sous administration de la compagnie s’élevaient à 12,5 milliards d'euros et le chiffre d’affaires à un milliard d’euros (chiffres combinés Wealins et GB Life). Grâce à cette fusion, le Groupe Foyer entend confirmer ses ambitions sur le marché de l’assurance-vie à l’international.

Marc Lauer, administrateur-délégué de Foyer S.A.: „Le Groupe Foyer, à travers sa filiale Wealins, est fier de contribuer au rayonnement du Luxembourg en tant que centre de distribution majeur de solutions d’assurance-vie transfrontalière. Avec une clientèle patrimoniale de plus en plus mobile, l’offre de Wealins combinant entre autres flexibilité, planification successorale et sécurité, répond parfaitement aux exigences de cette clientèle.“



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.