Bahren Shaari, Chef der Bank of Singapore, über die strategischen Ziele der in Luxemburg neu eröffneten Dependance.

"Asien ist mehr als nur China"

Die Bank of Singapore will ihre Aktivitäten in Europa ausbauen – und setzt dabei vor allem auf ihre Luxemburger Tochtergesellschaft „BOS Wealth Management Europe“, die als erste Privatbank aus Singapur bereits seit Juli 2018 eine Luxemburger Lizenz hat. Im Zusammenhang mit der offiziellen Eröffnung am Dienstag erklärt Bahren Shaari, CEO der Bank of Singapore, im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ die strategischen Ziele.

Bahren Shaari, die Bank of Singapore will künftig noch mehr Kunden in Europe gewinnen und setzt dabei auf Luxemburg. Warum?



Bis Juni 2018 haben wir die europäischen Kunden über die Londoner Niederlassung unserer Muttergesellschaft OCBC Bank betreut; das Geschäft entwickelte sich sehr positiv. Die Bank ist dann aber so schnell gewachsen, dass wir in der Niederlassung in Luxemburg eine Lösung gesehen haben. BOS Wealth Management Europe hat also jetzt den Hauptsitz in Luxemburg und eine Niederlassung in London. Durch diese Tochtergesellschaft haben wir nun die noch bessere Möglichkeiten, Ultra High Net Worth Individuals im gesamten europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich zu betreuen. Dazu bieten wir ein umfassendes Angebot maßgeschneiderter Private-Banking-Lösungen und Anlageberatungsdienstleistungen an.



Die Zahl der Superreichen wird in Europa in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich um 24 Prozent zunehmen.

Sie wollen sich also auf den Kreis sehr vermögender Menschen konzentrieren. Wie sehen Sie die Wachstumschancen in diesem Segment?



Weltweit werden 71 000 Menschen diesem Kreis zugerechnet. Davon wohnen 35 Prozent in Europa, gefolgt von Nordamerika mit 26 Prozent und Asien mit 24 Prozent. Die Zahl der Superreichen wird in Europa in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich um 24 Prozent zunehmen.



Und: In Asien befinden sich die derzeit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit. Kein Wunder, dass Vermögende zunehmend in Asien investieren wollen. Kunden wie diese bilden den Kern unseres Geschäfts. Wir bieten ihnen eine breite Palette von Anlageprodukten und Leistungen an. So sind wir bereits jetzt in allen Schlüsselmärkten wie Südostasien, Großchina, dem Mittleren Osten und Europa mit rund 450 Kundenberater vertreten.



Umfasst ihr Geschäftsmodell noch andere Segmente?



Neben den vermögenden Privatpersonen setzen wir auch auf Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. In allen drei Bereichen laufen die Geschäfte seit Juni 2018 gut. Und damit sind die Potenziale noch nicht ausgeschöpft. Denn für unsere Kunden ist es reizvoll, einen anderen Blickwinkel zu bekommen.



Also die asiatische Sicht ...

Ja, und damit unterscheiden wir uns ganz klar von anderen Vermögensverwalter. Wir sind in Asien zu Hause, wir kennen den Markt und die Spielregeln, wir wissen Chancen und Möglichkeiten. Für den, der an Geschäften auf dem asiatischen Markt interessiert ist, gibt es keine bessere Bank als eine asiatische.



Sieben chinesische Banken haben bereits ihre Europazentrale in Luxemburg. Welchen Mehrwert können Sie da noch bieten?



Die in Luxemburg bereits ansässigen chinesischen Banken haben ein anderes Geschäftsmodell als wir und sind nicht im Private Banking tätig. Und: Private Banking ist nicht nur China. Wir reden über Asien, Südostasien, die Philippinen mit rund 100 Millionen Einwohnern und 6,9 Prozent Wirtschaftswachstum. Dazu gehört auch Indien mit seinen1,5 Milliarden Menschen und6,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Asien ist viel mehr als nur China, und es gibt unglaublich vielfältige Möglichkeiten in der ganzen Region. Unser Mehrwert zahlt sich gleich doppelt aus: Wir können unseren Kunden einerseits den Zugang zu globalen Produkten wie etwa die europäischen Aktien, die US-Aktien oder Anleihen ermöglichen. Andererseits bieten wir spezifische Dienstleistungen für Nischenmärkte in Asien – eine riesige Region, in der wir uns eben sehr gut auskennen.



Das von uns verwaltete Vermögen ist von 22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 102 Milliarden US-Dollar Ende 2018 gestiegen – also um das Fünffache gewachsen.

Wie entwickelt sich innerhalb Ihres Hauses und in Singapur allgemein die Vermögensverwaltungsbranche?



Das von uns verwaltete Vermögen ist von 22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 102 Milliarden US-Dollar Ende 2018 gestiegen – also um das Fünffache gewachsen. Auch in Singapur wächst die Branche rasant, die Konsolidierung hat sich beschleunigt. Im Ergebnis sind nur einige wenige der großen Player geblieben, die international agieren. Gründe dafür sind auch die jährlich steigenden Kosten für regulatorische Anforderungen. Und wir beobachten, dass die Banken ihre Geschäftsmodelle neu definieren und neue Technologie gezielt einsetzen. Banken in Singapur arbeiten viel mehr als früher mit neuen Finanztechnologien, den FinTechs zusammen.

Wie sicher ist Singapur, wenn es ums Geld geht?

Wie für den Luxemburger Finanzplatz ist das regulatorische Umfeld in Singapur sehr wichtig; Datenschutz und Anlegerschutz sind garantiert. Dies sind wichtige Kriterien für unsere Kunden. Wir nehmen die Regularien sehr ernst und achten sorgfältig auf die Umsetzung. Banken müssen sicherstellen, dass sie die richtigen Kunden haben, dass sie die richtigen Produkte verkaufen.



Kann man sagen, dass Luxemburg und Singapur auf dem gleichen Niveau liegen?



Ja, das kann man durchaus.



Welche andere Gemeinsamkeiten haben die beiden Finanzzentren?



Obwohl beide Länder im Vergleich zu ihren Nachbarn viel kleiner sind, haben sie sich erfolgreich als wichtige Wirtschaftsakteure in ihren jeweiligen Regionen etabliert. Sie gelten als effizient, geschäftsfreundlich und vertrauenswürdig. Hinzu kommen in beiden Ländern professionelle Mitarbeiter, das gut funktionierende Umfeld und die gute allgemeine Infrastruktur. Die Ähnlichkeiten zwischen Singapur und Luxemburg waren Gründe für die Standortwahl unserer Europazentrale.



Lassen Sie uns den Bogen etwas weiter spannen. Welche Strategie verfolgt die Bank of Singapore global?

Im Private Banking ist es unser Ziel, uns auf die Märkte zu konzentrieren, in denen starkes Vermögenswachstum stattfindet – Europa, China, Nordasien, Südasien. Wir planen nicht, eine Bank für die ganze Welt zu sein. Unser Ziel sind jene Märkte, in denen wir die Kunden verstehen und ihnen so beste Lösungen anbieten können.



Darüber hinaus wollen wir nicht nur die Vermögensverwaltung, sondern auch andere Geschäftslösungen anbieten, denn die Bank of Singapore ist Teil der OCBC Bank die stark kommerziell ausgerichtet ist. Schließlich wollen wir unseren Kunden zum Beispiel bei Direktinvestitionen in Unternehmen in Asien zur Seite stehen. Wie auch immer: Es geht uns immer um gute Produkte, gute Beratung. Das ist unsere Grundlage.