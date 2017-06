(miz) - Es geht weiter bergauf für die Arzttermin-Plattform Doctena. Das Luxemburger Unternehmen schließt sich jetzt mit dem Adress- und Telefonverzeichnis Editus zusammen - und kann sein Netz so weiter ausbauen.



Editus listet alle Ärzte in Luxemburg auf und pro Monat werden auf der Onlineseite etwa 7.400 Suchen nach Medizinern erfasst. Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, direkt über editus.lu Arzttermine vereinbaren.

"Die Präsenz auf Editus bedeutet für Doctena, unser Versprechen einzuhalten, nämlich den Zugang zu medizinischer Versorgung zu vereinfachen. Ein Patient, der seinen Arzt auf Editus findet, kann jetzt direkt dessen verfügbare Termine einsehen. Mit 3 Klicks kann der Patient vollkommen sicher einen Termin online reservieren oder je nach Bedarf die angegebene Telefonnummer anrufen. " teilt Patrick Kersten, Gründer von Doctena, in einer Pressemitteilung mit.



Doctena gibt es bereits in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und Luxemburg, zählt insgesamt mehr als 7000 Ärzte, die in ganz Europa verfügbar sind. In Luxemburg erfasst die Plattform über 210.276 verfügbare Termine von Ärzten, die bei Doctena gelistet sind.



Erst im November 2016 kaufte Doctena die deutsche Plattform Doxter auf und hatte im März diesen Jahres die Arztsparte des Wiesbadener Onlineterminanbieters Terminland übernommen.



