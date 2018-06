Das Speditionsunternehmen aus Leudelingen hat am Mittwoch sein neues Gebäude in Ennery offiziell eingeweiht.

Arthur Welter baut französische Basis aus

(aa) - Arthur Welter Transports ist ein luxemburgisches Familienunternehmen in Leudelingen, das 1962 gegründet wurde. Spezialisiert auf internationalen Straßengüterverkehr, sicheren Luftfrachttransport, Befrachtung, Lagerung, Sammelgut, nationale Distribution und Zollformalitäten hat sich Arthur Welter auch jenseits der Landesgrenzen entwickelt.

Den ersten Schritt im Ausland wagte das Unternehmen 1995 mit der Gründung der Arthur Welter Belgium SA. in Sterpenich. Am rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn wurde 1997 ein Büro eröffnet, die Arthur Welter Deutschland GmbH. Seit 2003 gibt es die Arthur Welter Netherlands BV am Amsterdamer Flughafen Schiphol. 2004 wurde die Arthur Welter Slovakia SRO in Bratislava gegründet.

Auslandsaktivitäten in fünf Ländern



Auch in Frankreich gibt es eine Basis. Arthur Welter France entstand bereits 2001, um der Nachfrage französischer Kunden gerecht zu werden. In der Vergangenheit war diese Niederlassung vor allem im Bereich der Befrachtung tätig. 2015 übernahm Arthur Welter dann das Transportunternehmen Mitidieri im Département Moselle. Seit Anfang letzten Jahres läuft alles offiziell unter Arthur Welter France. Ende 2017 wurde in Ennery, zwischen Thionville und Metz, der Neubau von Arthur Welter France in Betrieb genommen – eine Investition von knapp zwei Millionen Euro.



Am Mittwoch erfolgte die offizielle Einweihung. Der Standort umfasst Büros und ein beheiztes Depot mit 2 500 Quadratmetern Fläche. Neben allgemeiner Fracht, temperaturgeführten Lebensmitteln und Befrachtung bietet Arthur Welter France ergänzende Dienstleistungen wie Lagerhaltung und Kommissionierung an. Durch die Aktivitäten in Frankreich wurde 2017 bereits ein Umsatz von sieben Millionen Euro erwirtschaftet. Das sind mehr als neun Prozent des gesamten Gruppenumsatzes.



In Leudelinger Depots mangelt es an Platz



Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“, warum man eine französische Basis unweit des Gruppensitzes in Leudelingen ausbaue, stellte eine Sprecherin klar, dass dies nicht etwa mit günstigeren Löhnen zusammenhänge: „Die Arbeitskosten sind in Frankreich nicht billiger – im Gegenteil, zumindest was die Fahrer betrifft.“

Auf Entwicklungsmöglichkeiten in Leudelingen und Grundstückspreise im Großherzogtum angesprochen sagte die Sprecherin: „In den Depots in Leudelingen fehlt uns der Platz, weshalb wir diese Entwicklungschance in Frankreich genutzt haben.“