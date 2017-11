(M.G.) - Nachdem der globale Kunstmarkt im Jahr 2016 eingebrochen ist, haben sich die Auktionsverkäufe in den ersten Monaten dieses Jahres wieder erholt. Das geht aus dem "Art & Finance Report" der Beratungsgesellschaft Deloitte und dem Marktforschungsunternehmen ArtTactic hervor.



Davon ausgehend, dass die Zahl der sehr vermögenden Menschen in den kommenden zehn Jahren stark zunehmen wird, schätzen die Autoren des Berichtes die langfristigen Aussichten für den Kunstmarkt positiv ein. Gleichzeitig geben sie zu bedenken, dass die aktuelle politische und wirtschaftliche Unsicherheit sich jederzeit kurzfristig dämpfend auf den Markt auswirken kann.

Kunst als Anlagewert immer beliebter



Der Bericht wurde in diesem Jahr bereits zum fünften Mal erstellt und erstmals gaben neun von zehn befragten Vermögensverwaltern an, dass Kunst und Sammlerobjekte Teil des Dienstleistungsangebotes in der Vermögensverwaltung sein sollten.

"Die Mehrheit der von uns befragten Vermögensverwaltern bieten mittlerweile mit Kunst besicherte Kredite, Nachlassplanung, Kunstberatung und Risikomanagement an. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass ihre wohlhabenden Kunden einen zunehmenden Teil ihres Vermögens in Kunst und Sammlerobjekte anlegen und von den Vermögensberatern ihres Vertrauens erwarten, diese Anlagewerte zu betreuen,“ erklärt Adriano Picinati di Torcello, Director und Global Art & Finance Coordinator bei Deloitte und Co-Autor des Berichts.

Für den Bericht wurden insgesamt 350 Teilnehmer befragt, darunter 69 Privatbanken, 27 Familienunternehmen, 155 Kunstexperten und 107 Kunstsammler.