Luxemburger Architekten- und Ingenieurverband (OAI) feiert 30-jähriges Bestehen.

Architektur unter der Lupe

Der Ruf nach einer Architektur mit gesellschaftlicher, funktionaler und ästhetischer Relevanz ist in den vergangenen Jahren immer lauter geworden. Noch nie wurde so viel gebaut wie heute und noch nie waren die Anforderungen an die Architekten und Stadtplaner so hoch wie in den vergangenen zehn Jahren.

Der 30. Geburtstag des Ordre des Architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) gibt Anlass, auf die Entwicklung der nationalen Baukultur und vor allem des Berufsstands in den vergangenen 30 Jahren zurückzublicken.

Seit seiner Gründung im Jahr 1990, hat sich der Verband stets neuen Herausforderungen stellen müssen. Kontinuierlich sind neue Impulse gesetzt worden, um mehr Anerkennung für die freien Berufe der Architekten und Ingenieure herbeizuführen. Aktuell zählt das Großherzogtum 743 Architekten- und Ingenieurbüros. Rund 5 200 Fachleute werden in den Büros beschäftigt.

Wachsendes Interesse für den Beruf

Im Vergleich: 1990 arbeiteten 1 076 in der Branche. Innerhalb von 30 Jahren hat sich die Zahl der Angestellten in diesem Bereich also verfünffacht. Zudem gibt es heute dreimal mehr Architektenbüros und fünfmal mehr Ingenieurbüros in Luxemburg als 1990. Zahlen, die belegen, dass der Berufsstand der Architekten und Ingenieure in den vergangenen drei Jahrzehnten auf ein wachsendes Interesse gestoßen ist.

„Auch unsere Bemühungen, um auf breiter Front ein Bewusstsein für die Baukultur des Landes herbeizuführen, haben gefruchtet. 2004 war ein politisches Programm im Bereich der Architektur, dem Ingenieurwesen, dem Städtebau und der Raumplanung geschaffen worden. Dieses war wegweisend für unsere Arbeit in den vergangenen 16 Jahren“, sagt Pierre Hurt, Direktor des OAI.

„Maîtrise d’œuvre OAI - MOAI"

Bereits seit 30 Jahren führt der 56-Jährige den Verband an der Spitze an. Zu den wertvollsten Errungenschaften seit 1990 zählen für den Verband unter anderem die Teilnahme am Gesetzgebungsprozess, die Schaffung eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses für die Mitglieder des OAI und die Einführung der Methodik „Maîtrise d’œuvre OAI - Construire ensemble notre cadre de vie“. Um diese Erfolge zu feiern, wird es anlässlich der Verleihung des sechsten Bauhärepräis im kommenden Herbst eine kleine Feierstunde geben. Ein genaues Datum gibt es wegen der Corona-Krise noch nicht.

Pierre Hurt, Direktor des OAI, ist bei der Gründung der Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie (LUCA) im Jahr 1992 federführend gewesen. Foto: OAI

Dennoch müssen sich Architekten und Ingenieure nach wie vor großen Herausforderungen stellen. Technologische Entwicklungen, die zunehmende Komplexität der Planung und gewandelte gesellschaftliche Wertvorstellungen stellen sie immer wieder auf die Probe. „Vor allem muss vermieden werden, dass das Bauen auf einen industriellen und kommerziellen Prozess reduziert wird. Es gilt darauf zu achten, dass eine unabhängige und qualitativ hochwertige Konzeption gefördert wird und die Arbeit der Gestalter zum Tragen kommt“, sagt der Direktor des OAI.

Mit der Gestaltung von Bauwerken gehe eine große Verantwortung einher. Und diese Verantwortung gelte es auch in Zukunft nicht zu unterschätzen, sagt Pierre Hurt.

Rückblick auf 30 Jahre 13. Dezember 1989: Ein lang gehegter Wunsch wird Realität. Jahrelang hatten Architekten und Ingenieure das Statut eines reglementierten Berufs gefordert. Im Dezember 1989 wird das entsprechende Gesetz verabschiedet. 15. März 1990: Der „Ordre des architectes et ingénieurs-conseils“ (OAI) wird gegründet. Der Verband umfasst fünf Berufsgruppen: Architekten, Innenarchitekten, beratende Ingenieure, Urbanisten und Landschaftsplaner. 1992: Mit der Veröffentlichung des großherzoglichen Reglements über den Deontologie-Kodex wird das Gesetz vom 13. Dezember 1989 vervollständigt. Zudem gründet der OAI im Juli 1992 die Fondation de l’architecture et de l’ingénierie (www.luca.lu). 1994-1995: Wegweisende Projekte werden seitens des Architekten- und Ingenieurverbands aus der Taufe gehoben. Unter anderem erscheint die erste Auflage des „Guide-références OAI“ und der erste „Prix Luxembourgeois d'Architecture“ findet statt. 24. Mai 2000: Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des OAI wird der erste „Bauhärepräis“ organisiert. Der Preis wird im Vier-Jahres-Rhythmus vergeben. Im Herbst findet die sechste Verleihung des Bauherrenpreises statt. 11. Juni 2004: Mit der Annahme einer Resolution durch die Regierung wird die vom OAI aufgeworfene Idee, ein politisches Programm im Bereich der Architektur, des Ingenieurwesens, des Städtebaus und der Raumplanung zu schaffen, durchgesetzt. Juli 2007: Zusammen mit dem Service national de la jeunesse (SNJ) ruft der OAI das erste „Festival des cabanes“ ins Leben. April 2008: Die Arbeiten für das neue Forum Da Vinci am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt, dem Hauptsitz des Verbands, beginnen. Die Einweihung folgt am 7. Oktober 2011. 2014: In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für den öffentlichen Dienst wird die Internetseite www.guide-urbanisme.lu geschaffen. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Vereinfachung administrativer Prozesse. Auch der Conseil national pour la construction durable wird gegründet, zusammen mit staatlichen und privaten Unternehmen der Baubranche. 2009-2015: Weichen für die Zukunft werden gestellt. Das großherzogliche Reglement vom 10. Juli 2011 legt den Ablauf der Wettbewerbe von Landes- und Stadtplanung, Architektur und Ingenieurswesen fest. Mit der Kampagne „Il y a du génie dans votre quartier“ und der Webseite www.unplanpourtonavenir.lu soll zudem das Interesse für die im OAI vertretenen Berufsgruppen bei der Öffentlichkeit, aber vor allem bei den Jugendlichen geweckt werden. Eine weitere Neuheit: In der Broschüre sowie auf der Internetseite Architectour.lu werden landesweite Touren angeboten. 2015: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Verbands findet die Ausstellung „Bau-Zeichen“ statt. März 2017: Das Buch des OAI „Design First, Build Smart“ wird veröffentlicht. September 2019: Vorstellung der Methodik „Maîtrise d’œuvre OAI“ (MOAI) auf der Internetseite www.moai.lu. Der Verband in Zahlen: - Der OAI umfasst fünf Berufsgruppen: Architekten, beratende Ingenieure, Innenarchitekten, Urbanisten und Landschaftsgestalter. - Das Großherzogtum zählt aktuell 743 Architekten- und Ingenieurbüros. - Etwa 5 200 Fachleute werden in den 743 Büros beschäftigt. - Zusätzliche 215 Fachbüros, mit Hauptsitz im Ausland, sind in Luxemburg aktiv. - Von den 750 Büros, die der Ordre des architectes et ingénieurs-conseils umfasst, zählen 72 Prozent zwischen einem und fünf Angestellten, 14 Prozent zwischen sechs und zehn Mitarbeitern. Nur ein Prozent der Büros beschäftigt zwischen 51 und hundert Personen. - Neben den Büros zählt der Architekten- und Ingenieurverband 1 850 aktive Mitglieder. - Von den 1 850 Personen sind 60 Prozent Nicht-Luxemburger. 21 Prozent sind Deutsche, 19 Prozent sind Belgier und neun Prozent sind Franzosen.

