800-Millionen-Dollar-Projekt

ArcelorMittal wird zum Stromproduzenten

Der Stahlkonzern treibt seine grüne Vision voran. In Brasilien will das Unternehmen Strom aus Windkraft für seine Werke selbst erzeugen.

(ThK) – ArcelorMittal geht in Brasilien eine Kooperation mit Casa dos Ventos, einem der größten brasilianischen Projektentwickler für erneuerbare Energien, ein. Im Rahmen des Joint Ventures soll eine 554-Megawatt-Windkraft-Anlage entstehen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Demnach wird ArcelorMittal Brasilien wird einen Anteil von 55 Prozent an dem Gemeinschaftsprojekt halten, während Casa dos Ventos die restlichen 45 Prozent hält. Das Vorhaben im Umfang von 800 Millionen US-Dollar soll einen beträchtlichen Teil des zukünftigen Strombedarfs von ArcelorMittal in Brasilien sichern, so das Unternehmen. Bis zum Jahr 2030 will ArcelorMittal damit 38 Prozent seines gesamten Strombedarfs in Brasilien decken. Der Konzern investiert selbst 150 Millionen Dollar in das Vorhaben.

Zahlreiche Investments in Erneuerbare

Das Projekt wird in der zentralen Region von Bahia im Nordosten Brasiliens angesiedelt. Der Standort sei aufgrund mehrerer Wettbewerbsvorteile ausgewählt worden, schreibt der Konzern, darunter prognostizierte Lastfaktoren mit hoher Kapazität (über 50 Prozent) und eine kurze Entfernung (23 km) zum Anschluss an das nationale Stromnetz.

Es bestehe auch die Möglichkeit, die Kapazität des Projekts um weitere 100 MW Solarstrom zu erweitern. Das Projekt befindet sich derzeit in der Umwelt- und behördlichen Genehmigungsphase. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen und die Inbetriebnahme im Jahr 2025 erfolgen.

Das Projekt ist nach Unternehmensangaben bereits die dritte strategische Partnerschaft für erneuerbare Energien, die ArcelorMittal innerhalb eines Jahres eingegangen ist. Im März 2022 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Greenko-Gruppe in Indien bekannt, um ein Energieprojekt mit 975 MW Solar- und Windkapazität zu entwickeln. In Argentinien ist ArcelorMittal eine Partnerschaft für ein 130-MW-Solar- und Windkapazitätsprojekt eingegangen, das über 30 Prozent des lokalen Strombedarfs von ArcelorMittal decken soll.



