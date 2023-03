Betroffen davon ist der Standort Fos-sur-Mer. Das Werk ist allein für vier Prozent der gesamten französischen Emissionen verantwortlich.

Stahlproduktion

ArcelorMittal will Umweltverschmutzung reduzieren

Betroffen davon ist der Standort Fos-sur-Mer. Das Werk ist allein für vier Prozent der gesamten französischen Emissionen verantwortlich.

(AFP) - Es ist einer der französischen Standorte, die die meisten Treibhausgase und Schadstoffe erzeugen, aber das Stahlwerk von ArcelorMittal in Fos-sur-Mer, in der Nähe von Marseille, verspricht eine Umwandlung, um seine Emissionen, die von den Anwohnern angeprangert werden, stark zu reduzieren.

Mit 2.500 direkten Arbeitsplätzen und 1.500 Beschäftigten bei Zulieferern auf einem 1.600 Hektar großen Gelände in der „Industrie- und Hafenzone“ von Fos, einer der größten Frankreichs, kann das Werk des zweitgrößten Stahlherstellers der Welt vier Millionen Tonnen Stahl pro Jahr produzieren. Zusammen mit Dünkirchen (Nord), wo ArcelorMittal das größte Stahlwerk Europas betreibt, wurden sie im Januar von der Regierung zu den ersten „Industriezonen mit niedrigem CO₂-Ausstoß“ (ZIBAC) Frankreichs ernannt.

Ein Pakt mit der Regierung

Ein Label, das es ermöglichen wird, staatliche Beihilfen freizugeben, da diese Dekarbonisierung sehr teuer ist. Für Dünkirchen und Fos hat ArcelorMittal, das für vier Prozent der gesamten französischen Emissionen verantwortlich ist, Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro vorgesehen.

Als Präsident Emmanuel Macron im November die Chefs der 50 französischen Industriestandorte empfing, die am meisten CO₂, den Hauptverursacher der globalen Erwärmung, ausstoßen, schlug er ihnen einen „Pakt“ vor: eine Verdoppelung der staatlichen Unterstützung auf zehn Milliarden Euro im Austausch für eine Verdoppelung ihrer Anstrengungen zur Emissionsreduzierung. Das Ziel für den Standort Fos: zehn Prozent weniger Emissionen bis 2025, 35 Prozent weniger bis 2030, CO₂-neutral bis 2050.

Ein elektrischer Jumbo-Ofen

„Stahl ist endlos recycelbar, und auf diese Eigenschaft werden wir uns stützen, um unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Bruno Ribo, Direktor von ArcelorMittal Méditerranée, bei einem Pressebesuch. Der erste Schritt ist der Bau eines elektrischen Pfannenofens bis Anfang 2024, um den Anteil von Recyclingstahl in der Produktion durch eine bessere Beheizung der Metallschmelzen schnell zu erhöhen. Kosten: 73 Millionen Euro, von denen 15 Millionen im Rahmen des Plans „France Relance“ finanziert werden.

Vor 2030 soll einer der beiden Hochöfen, die die meisten Treibhausgase ausstoßen, durch einen elektrischen Lichtbogenofen ersetzt werden, der die traditionelle Verwendung von Kohle zur Entfernung von Sauerstoff aus Eisenerz überflüssig macht. Geplant ist demnach ein Jumbo-Ofen mit einer Kapazität von 310 Tonnen. „Davon gibt es heute nur drei auf der ganzen Welt“, schwärmt Christian Vromen, der für Dekarbonisierungsprojekte zuständig ist. Die Investition beläuft sich auf „Hunderte von Millionen“, sagt er und spricht von einer „lebenswichtigen Herausforderung“. Die Elektrifizierung wird zudem auch die Energierechnung in die Höhe schnellen lassen. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass es flankierende Maßnahmen gibt“, warnt Ribo.

ArcelorMittal wartet gerade darauf, dass die Europäische Kommission grünes Licht für die Finanzierung seines Dekarbonisierungsplans gibt. Die Herausforderung sei „lebenswichtig für den Planeten“, da die Stahlindustrie etwa sechs Prozent der weltweiten Emissionen verursache, plädiert der Direktor und erklärt, dass diese Umwandlung „in die von den Anwohnern gewünschte Richtung geht“.

Im Umfeld Ärger und Klagen

Wie die NGOs prangern auch die Anwohner seit Jahren die Umweltverschmutzung an, die von den Fabriken in Fos-sur-Mer verursacht wird. Studien haben überdurchschnittlich hohe Raten an chronischen Krankheiten in der Gegend nachgewiesen. Ende 2018 wurde ArcelorMittal wegen Luftverschmutzung mit einer Verwaltungsstrafe belegt. Im Juli 2021 wurde das Unternehmen zu einer Schadensersatzzahlung von 30.000 Euro an France Nature Environnement verurteilt, weil es gegen das Gesetz über Schadstoffemissionen verstoßen hatte.

ArcelorMittal erklärt, dass es im Zeitraum 2010/2020 mehr als 100 Millionen Euro in die Umwelt investiert habe und darüber hinaus ein Filtersystem für mehr als 20 Millionen Euro baue, um die Staubemissionen weiter zu reduzieren. „Die Dekarbonisierung wird eine Reduzierung der anderen Emissionen in der gleichen Größenordnung wie die CO₂-Emissionen ermöglichen“, versichert Vromen.

Zweifel an Glaubwürdigkeit der Klimaziele

„Trotz aller Arbeiten bleibt enorm viel Verschmutzung übrig“, relativiert Daniel Moutet, Vorsitzender der Vereinigung zur Verteidigung und zum Schutz der Küste des Golfs von Fos. „Es muss schneller vorangehen. Es ist nur eine Frage des Geldes“. Unterstützt von der Vereinigung haben Anwohner gegen drei Fabriken, darunter das Stahlwerk, Klage wegen „Nachbarschaftsstörung“ eingereicht.

Eine erste Klage wurde im April 2022 abgewiesen, da das Gericht die Belästigungen als „normal“ einstufte, weil sie aus einer „gesellschaftlichen Entscheidung“ resultierten. Weitere Klagen werden derzeit geprüft. In einer Studie vom 13. Februar bewerteten die NGOs Carbon Market Watch und New Climate Institute die globalen Emissionsreduktionsziele von ArcelorMittal für 2030 als „mäßig“ glaubwürdig und die für 2050 als „wenig glaubwürdig“.

