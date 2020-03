Aufgrund der rapiden Ausbreitung des Corona-Virus in Europa will der Stahlkonzern die Produktion zurückfahren, um seine Mitarbeiter zu schützen und der geminderten Nachfrage gerecht zu werden.

ArcelorMittal will Produktion in Europa zurückfahren

(dpa/SC) - Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal wird wegen der Corona-Pandemie seine Produktion in Europa herunterfahren. Dies diene zum Schutz der Mitarbeiter, teilte der Konzern am Donnerstag in Luxemburg mit.

Aufgrund der weiten Ausbreitung des Virus in einigen Ländern, in dem ArcelorMittal Produktionsstätten betreibt, sei dieser Schritt notwendig. Zudem passe ArcelorMittal damit die Produktion an die derzeitige Nachfrage an. Details, welche Werke wie betroffen sind, nannte der Konzern nicht. In Luxemburg betreibt ArcelorMittal mehrere Werke, unter anderem in Differdingen, Bissen und Belval.

Man werde die Entwicklung weiter beobachten und Entscheidungen treffen, um das Wohl der Mitarbeiter zu schützen und die Nachfrage der Kunden sicherzustellen, hieß es. Das Unternehmen verfolge die weiteren Entwicklungen und werde zukünftige Entscheidungen an diese anpassen.

