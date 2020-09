ArcelorMittal will 570 Stellen in Luxemburg streichen

Der Stahlkonzern will rund 14 Prozent seiner 3.900 Beschäftigten im Großherzogtum abbauen. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

(jt) - Der Stahlkonzern ArcelorMittal will in Luxemburg 570 Stellen streichen. Rund 14 Prozent der insgesamt 3.900 Beschäftigten der Gruppe wären von der Maßnahme betroffen. Als Grund werden in einem Kommuniqué die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise genannt.

Die strukturellen Auswirkungen der Pandemie im Bau- und Automobilsektor „stellen eine ernsthafte Bedrohung für die industriellen und administrativen Aktivitäten von ArcelorMittal dar“, heißt es in dem Schreiben. Die beiden Branchen seien normalerweise die größten Stahlabnehmer, hätten ihre Produktion jedoch wegen Corona teils massiv zurückgefahren.

Daher habe man sich über den Weg einer Personalreduktion zu Kosteneinsparungen entschlossen. „Die luxemburgische Stahlindustrie hat in der Vergangenheit schwierige Zeiten durchlebt. Diese Krise mit ihren erheblichen strukturellen Veränderungen erfordert bedauerlicherweise eine Reaktion, die zu einer Verringerung der Beschäftigtenzahl führen wird.“

ArcelorMittal betonte, man werde „unverzüglich“ mit den Arbeitnehmervertretern und den Behörden Gespräche aufnehmen.



Der Stahlkonzern verfügt in Luxemburg über fünf Produktionsstätten an den Standorten Belval, Differdingen, Rodange, Bissen und Dommeldingen. In Kirchberg entsteht zudem eine neue Konzernzentrale.

Von den insgesamt 570 gefährdeten Arbeitsplätzen entfielen zwei Drittel auf die Produktion und ein Drittel auf die Verwaltung, so die Gewerkschaft LCGB in einem Presseschreiben. Die Gewerkschaft forderte die Regierung infolge der Ankündigung von ArcelorMittal zur sofortigen Einberufung einer „Tripartite Sidérurgie“ auf.

