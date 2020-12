Bei der Stahl-Tripartite konnte eine Einigung zwischen Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften gefunden werden. 500 Stellen werden wie geplant abgebaut, bis zu 202 Millionen Euro werden investiert.

ArcelorMittal: Umstrukturierung unter Dach und Fach

Mara BILO Bei der Stahl-Tripartite konnte eine Einigung zwischen Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften gefunden werden. 500 Stellen werden wie geplant abgebaut, bis zu 202 Millionen Euro werden investiert.

Bei einem neuen Treffen der Stahl-Tripartite, bei der die Regierung, die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaften vertreten waren, konnten sich die drei Partien auf eine Grundsatzvereinbarung einigen, wie der OGBL am Dienstag in einem Schreiben mitteilt. Demnach wird es zunächst nicht zu einem Sozialplan beim Stahlkonzern ArcelorMittal kommen.

„Die endgültige Vereinbarung, die eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter von ArcelorMittal und den Erhalt der Stahlstandorte und -strukturen in Luxemburg für einen Zeitraum von fünf Jahren (2021 bis 2025) vorsieht, wird Anfang des nächsten Jahres ausgearbeitet“, erklärt der OGBL.



Zur Erinnerung: Es war zu einer Stahl-Tripartite gekommen, als ArcelorMittal im September ein Sparprogramm angekündigt hatte. Der Stahlkonzern will über eine Personalreduktion Kosten sparen. Insgesamt sind 15 Prozent der Belegschaft betroffen. Die Rede war zuletzt von 536 Vollzeitbeschäftigten von 3.514.

Bei einem vorangegangenen Treffen hatten sich die Sozialpartner darauf geeinigt, jene Maßnahmen zu diskutieren, die einen Sozialplan und damit Entlassungen verhindern würden.

Soziale Maßnahmen

Die Grundsatzvereinbarung der Sozialpartner sieht nun vor, dass auf die Maßnahme der „préretraire ajustement“ zurückgegriffen wird. Es wird geschäftzt, dass rund 240 Mitarbeiter des Stahlkonzernes von der Vorruhestandsregelung profitieren können. Betroffen sind alle Mitarbeiter, die 1964 oder davor geboren sind.

Dazu kommt, dass alle Mitarbeiter, die ihre Stelle verlieren, in eine neue „cellule de reclassement“ kommen. Nach Einschätzungen von ArcelorMittal könnte das knapp 280 Mitarbeiter betreffen. „Die Sozialpartner haben sich darauf geeinigt, alle ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen: befristete Missionen, vorübergehende Ausleihe von Arbeitskräften, Weiterbildung, etc., um den Rückgriff auf Kurzarbeit zu vermeiden“, erklärt der OGBL in seiner Mitteilung. Darüber hinaus werden Mitarbeiter in der „cellule de reclassement“ Vorrang bei der Neubesetzung von Arbeitsplätzen haben.

Millionenschwere Investitionen

Darüber hinaus hat sich der Stahlkonzern bereit erklärt, zwischen 165 und 202,5 Millionen Euro zu investieren. Die Gewerkschaft und die Regierung hatten diese Investitionen gefordert, um die Zukunft der Arbeitsplätze und Aktivitäten des Unternehmens zu sichern, so der OGBL. „Die Arbeitnehmervertreter und die Regierung haben die Garantien erhalten, dass der Hauptsitz von ArcelorMittal in Luxemburg und die dazugehörigen Aktivitäten erhalten bleiben.“

Darüber hinaus hat ArcelorMittal bestätigt, dass der Standort Dommeldingen - wo es eine Werkstatt des Unternehmens gibt - weiter bestehen wird. Im November hatte der LCGB mitgeteilt, dass der Stahlhersteller überlegt, den Standort zu schließen und einen Teil der Aktivitäten auszulagern.





