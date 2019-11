Der Stahlkonzern verkaufte sieben Werke in Europa - darunter Düdelingen - um Ilva kaufen zu können - Umweltprobleme und italienische Gesetze lassen den Deal platzen.

ArcelorMittal tritt vom Kauf des Werks Ilva zurück

(MeM) - ArcelorMittal tritt vom Vertrag zum Kauf der Ilva S.p.A. und des Ilva-Stahlwerks in Tarent zurück. Das teilte der Stahlgigant am Montagmittag mit.

Der Kaufvertrag war am 31. Oktober 2018 geschlossen worden. Um die Genehmigung zur Übernahme von Ilva zu erhalten, hatte ArcelorMittal sieben andere Stahlwerke in Europa verkaufen müssen, darunter das Stahlwerk in Düdelingen, das seit kurzem Liberty Steel gehört.

ArcelorMittal erklärt in einer kurzen Pressemitteilung, es bestehe vertraglich ein Rücktrittsrecht, falls ein neues italienisches Umweltgesetz die Möglichkeit zum Betrieb des Stahlwerks und zur Umsetzung des Industrieplans dazu erheblich beeinträchtigt würde.

Mit Wirkung zum 3. November 2019 hatte das italienische Parlament, so ArcelorMittal, den rechtlichen Schutz aufgehoben, der für das Unternehmen erforderlich ist, um seinen Umweltplan ohne das Risiko einer strafrechtlichen Haftung umzusetzen.

Zudem sollten bestimmte Vorschriften bis zum 13. Dezember 2019 erfüllt sein, andernfalls werde der Hochofen Nr. 2 stillgelegt. Diese Frist sei nicht zu erreichen.

Das Stahlwerk Ilva gilt als größtes in Europa, muss allerdings dringend saniert werden. Die Voreigentümer wurden nach massiven Umweltverstössen von der italienischen Regierung enteignet.