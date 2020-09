Der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal will sein US-Geschäft für rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) verkaufen.

ArcelorMittal trennt sich von US-Tochter

Der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal will sein Geschäft in den Vereinigten Staaten an den US-Konkurrenten Cleveland-Cliffs verkaufen. Dieser will dafür rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) auf den Tisch legen.

Der Kaufpreis werde in eigenen Aktien und Bargeld bezahlt, teilte der US-Konzern am Montag in Cleveland mit. Inklusive der Übernahme von Pensionsverpflichtungen und anderen Posten liege der Wert des übernommenen Unternehmens bei rund 3,3 Milliarden Dollar.



