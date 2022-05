Der Luxemburger Konzern investiert 100 Millionen US-Dollar in die Suche nach Durchbruch-Technologien, um die Stahlherstellung zu dekarbonisieren.

ArcelorMittal sucht weltweit nach Start-ups für sauberen Stahl

Stahlhersteller ArcelorMittal einen Wettbewerb um Ideen für eine grünere Zukunft der Branche. Firmen aus aller Welt können sich um Fördermittel aus dem bis zu 100 Millionen US-Dollar schweren Investmenttopf des Konzerns zu bewerben. Der „XCarb Innovation Fund“ investiere in Firmen, die das Potenzial haben, die Transition zu einer emissionsfreien Stahlherstellung zu beschleunigen, schreibt das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung.



Dabei lobt das Unternehmen nicht nur finanzielle Hilfe aus, sondern bietet auch Industrieexpertise an, um Ideen zur Marktreife zu entwickeln. Bis zum 20. Juni haben Firmen Zeit, ihre Bewerbung einzureichen.

ArcelorMittal sieht Umbau der Stahlindustrie gefährdet Geert Van Poelvoorde, Europachef von Arcelor Mittal, warnt, dass das unsichere Umfeld die Dekarbonisierung der Branche gefährden könnte.

ArcelorMittal rief seinen Innovationsfonds im März des vergangenen Jahres ins Leben. Seither habe man bereits 180 Millionen Dollar in passende Projekte gesteckt, schreibt das Unternehmen, darunter Solar- und Wasserstoff-Start-ups.

