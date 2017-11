(C./M.G.) - ArcelorMittal plant die Übernahme von Ilva, einem bedeutenden Hersteller von Kohlenstoffflachstahl mit Produktionsanlagen in Italien. Mit dem Zusammenschluss würde ArcelorMittal seine führende Marktposition durch die Übernahme des größten europäischen Standorts in Tarent, Italien, ausbauen, bei dem es sich um Europas größtes integriertes Werk an einem einzigen Standort handelt.

Die Europäische Kommission hat nun eine Untersuchung eingeleitet, um die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung eingehend zu prüfen. Die Kommission hat Bedenken, dass der Wettbewerb auf dem Markt für Kohlenstoffflachstahlerzeugnisse beeinträchtigt werden könnte.

„Stahl ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Alltagsgüter, und stahlabhängige Branchen beschäftigen in Europa mehr als 30 Mio. Menschen. Diese europäischen Industrien benötigen einen Zugang zu Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen, um auf den globalen Märkten mithalten zu können. Deshalb untersuchen wir die Auswirkungen der Pläne von ArcelorMittal hinsichtlich der Übernahme von Ilva auf den wirksamen Wettbewerb auf den Stahlmärkten sehr genau“, erklärte die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager.