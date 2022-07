ArcelorMittal liefert offenbar wieder Stahl nach Russland

Laut einem Medienbericht liefert der Luxemburger Stahlriese wieder Produkte nach Russland. Sanktionen seien aber keine verletzt worden.

(ThK) ArcelorMittal liefert wieder Stahlprodukte nach Russland. Das zumindest geht aus einem RTL-Bericht vom Donnerstag hervor. Der Sender beruft sich auf eine Quelle, „die dem Stahlriesen nahesteht“.

Demnach geht es in erster Linie um Stahl für den Bausektor, der aus dem ArcelorMittal Werk in Kasachstan kommt, das 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Luxemburger Unternehmen wollte sich zunächst nicht zu dem Sachverhalt äußern, betonte aber auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“, dass es sich an alle EU- und US-Sanktionen halte, so ein Sprecher.

Laut dem Bericht wurden aber keine der bestehenden Sanktionen verletzt. Die Neuigkeit sorgte auch für eine Überraschung in der Chamber. Mit dem Bericht konfrontiert, musste Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) einräumen, keine Kenntnis von dem Vorgang zu haben. Er könne sich daher auch nicht dazu äußern.

