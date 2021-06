Die Technologie des Start-ups Heliogen soll dem Stahlriesen helfen, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

ArcelorMittal investiert zehn Millionen US-Dollar in Solarfirma

ArcelorMittal macht Ernst mit seiner Ankündigung, in die Entwicklung klimafreundlicher Technologien zu investieren. Am Dienstag verkündete der Stahlkonzern in einer Pressemitteilung, dass er zehn Millionen US-Dollar in das kalifornische Start-Up Heliogen steckt. Das Geld stammt aus dem XCarb-Innovationsfonds, den das Unternehmen im März ins Leben gerufen hat, um Technologien zu fördern, die den ökologischen Fußabdruck des Stahlriesen verringern können.

Im Zentrum der Technologie von Heliogen, das auch von Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt wird, steht die Idee, Sonnenlicht mithilfe eines gewaltigen computergesteuerten Spiegelfeldes auf einen Punkt zu konzentrieren. Dadurch kann enorme Hitze erzeugt werden, die in industriellen Prozessen, zur Gewinnung von Energie oder von Kraftstoffen genutzt wird. Die Technologie habe “das Potenzial, für den Stahlherstellungsprozess anwendbar zu sein und den Übergang der Stahlindustrie zur CO2-Neutralität zu unterstützen”, schreibt das Unternehmen. So könne das Verfahren beispielsweise verwendet werden, um die Temperatur der in einen Hochofen geblasenen Luft zu erhöhen und so den Einsatz fossiler Brennstoffe zu verringern.

Daneben könne die Technologie genutzt werden, um zu 100 Prozent „grünen“ Wasserstoff zu erzeugen, also ohne den Einsatz fossiler Energieträger. Wasserstoff ist einer der Grundpfeiler von ArcelorMittals Strategie für eine klimafreundlichere Stahlherstellung. Zusätzlich zu der Investition wollen die beiden Unternehmen gemeinsam untersuchen, wie die Technologie möglicherweise in den Stahlwerken des Luxemburger Konzerns eingesetzt werden kann.

