Im Rahmen seines Innovationsfonds steckt der Stahlhersteller 25 Millionen Dollar in das von Bill Gates mitgegründete US-Unternehmen TerraPower.

TerraPower

ArcelorMittal investiert 25 Millionen in Nukleartechnikfirma

Thomas KLEIN Im Rahmen seines Innovationsfonds steckt der Stahlhersteller 25 Millionen Dollar in das von Bill Gates mitgegründete US-Unternehmen TerraPower.

ArcelorMittal gibt am Donnerstag bekannt, dass es 25 Millionen US-Dollar in das Nukleartechnik-Unternehmen TerraPower investiert hat. Die Investition sei Teil einer von TerraPower abgeschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von 830 Millionen US-Dollar, schreibt der Stahlkonzern in einer Pressemitteilung.



TerraPower wurde 2008 von Bill Gates mitgegründet. Im Zentrum der Technologie des Unternehmens steht ein kostengünstiger Natriumreaktor in Kombination mit einem Energiespeichersystem aus geschmolzenem Salz. „Diese Kombination wird saubere, flexible Energie liefern und sich nahtlos in Stromnetze mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien integrieren“, schreibt ArcelorMittal.

Erste Anlage innerhalb dieses Jahrzehnts

Derzeit baut das Unternehmen seinen ersten Natriumreaktor in Kemmerer im amerikanischen Wyoming. TerraPower strebe eine Inbetriebnahme des Projekts innerhalb dieses Jahrzehnts an.

Die Investition tätigt der Stahlhersteller im Rahmen des XCarb Innovation Fund, den er im März letzten Jahres ins Leben gerufen hatte. „Nachdem wir uns schon seit einiger Zeit mit TerraPower in Diskussionen befunden hatten, waren wir sehr beeindruckt von der Qualität und dem Ehrgeiz der Technologie und der Mitarbeiter des Unternehmens“, lässt sich Irina Gorbounova, Leiterin des Fonds in der Pressemitteilung zitieren.

ArcelorMittal investiert zehn Millionen US-Dollar in Solarfirma Die Technologie des Start-ups Heliogen soll dem Stahlriesen helfen, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Der Fonds solle in die „intelligentesten Innovationen investieren, die das Potenzial haben, den Übergang der Welt zur Emissionsfreiheit („Net Zero“ im englischen Original, Red) zu beschleunigen und die Dekarbonisierung unserer Branche zu unterstützen.“

Seit dem Start hat der Fonds Investitionen in Höhe von 122,5 Millionen US-Dollar in fünf Unternehmen getätigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.