Seit dem 20. März ruhte die Produktion in den europäischen Werden des Stahlkonzerns. Jetzt wird wieder gearbeitet - trotz Covid-19.

ArcelorMittal fährt Luxemburger Werke wieder hoch

Pierre LEYERS Seit dem 20. März ruhte die Produktion in den europäischen Werden des Stahlkonzerns. Jetzt wird wieder gearbeitet - trotz Covid-19.

ArcelorMittal fährt seine Luxemburger Werke nach elf Tagen Stillstand wieder hoch. In den Standorten Belval, Differdingen und Rodange wurde die Produktion an diesem Montag wieder aufgenommen. In einer Mitteilung betont der Stahlhersteller, dass alle Aktivitäten unter Beachtung der geltenden gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen.

ArcelorMittal stellt Produktion in drei luxemburgischen Werken ein Aufgrund der rapiden Ausbreitung des Corona-Virus in Europa will der Stahlkonzern die Produktion zurückfahren, um seine Mitarbeiter zu schützen und der geminderten Nachfrage gerecht zu werden.

An den Standorten Bissen und Dommeldingen ruht die Arbeit weiter. In Dommeldingen wird die Produktion am 1. April beginnen, in Bissen hingegen erst am 9. April. Bis dahin seien alle Aktivitäten auf das Minimum reduziert, heißt es in der Mitteilung.

Der Stahlriese beschäftigt in Luxemburg nach Personalkürzungen und dem Verkauf des Werks in Düdelingen im vergangene Jahr derzeit etwa 3.500 Mitarbeiter an neun Standorten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.