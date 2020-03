Rücktritt vom Rücktritt: Stahlkonzern will das Werk im süditalienischen Tarent nun doch bis 2022 kaufen - Einigung mit italienischer Regierung über geänderten Kaufvertrag.

ArcelorMittal: Einigung zum Werk Ilva

Der Stahlkonzern ArcelorMittal gibt bekannt, dass es einen neuen Kaufvertrag zum Stahlwerk Ilva in Italien gibt.

„Die Änderungsvereinbarung legt die Bedingungen für eine bedeutende Investition italienischer staatlich geförderter Einrichtungen in AM InvestCo fest”, teilt der Luxemburger Stahlkonzern am Mittwochnachmittag mit, „und bildet damit die Grundlage für eine wichtige neue Partnerschaft zwischen ArcelorMittal und der italienischen Regierung.” AM InvestCo ist die italienische Tochterfima von ArcelorMittal.

Die Kapitalinvestition der italienischen Regierung in Ilva, die in einer bis zum 30. November 2020 abzuschließenden Vereinbarung festgehalten werden soll, wird mindestens so hoch sein wie die verbleibenden Verbindlichkeiten von ArcelorMittal gegenüber dem ursprünglichen Kaufpreis für Ilva.

Der Kern des neuen Industrieplans ist der Bau einer Anlage zur Herstellung von direkt reduziertem Eisen (DRI), die von Drittinvestoren finanziert und betrieben werden soll.

Das Änderungsabkommen ist mit einem neuen Industrieplan für Ilva verbunden, der Investitionen in kohlenstoffärmere Stahlerzeugungstechnologien beinhaltet.

Für den Fall, dass die Investitionsvereinbarung nicht bis zum 30. November 2020 ausgeführt wird, hat AM InvestCo ein Rücktrittsrecht, vorbehaltlich einer vereinbarten Zahlung.

Der endgültige Abschluss des Kaufvertrags ist bis Mai 2022 geplant.