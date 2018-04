Das von den Gewerkschaften geforderte Treffen zwischen Regierung und Gewerkschaften, um die Zukunft des ArcelorMittal-Standortes in Düdelingen zu besprechen, hat am Dienstag stattgefunden.

ArcelorMittal Düdelingen: Regierung trifft Gewerkschaften

Mara BILO

Das Treffen zwischen Regierung und Gewerkschaften um die Zukunft des ArcelorMittal-Standortes in Düdelingen zu besprechen, hat am Dienstag stattgefunden. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit. Auch der Bürgermeister von Düdelingen war beim Zusammenkommen dabei.

Die Regierung und die Gewerkschaften haben sich darauf geeinigt, ihre bis jetzt unternommenen Anstrengungen weiterzuführen: „Wir werden uns weiter sowohl bei der Europäischen Kommission als auch bei der ArcelorMittal-Gruppe einsetzen, um die Fortführung der Aktivitäten des Werkes zu gewährleisten und das Aufrechterhalten der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen zu garantieren.“