ArcelorMittal trennt sich von seinen Werken in Düdelingen und Liège, die an die Investmentgruppe Liberty House Group gehen.

ArcelorMittal Düdelingen geht an Liberty House

(mth) - ArcelorMittal trennt sich von seinen Werken in Düdelingen, Liège, Ostrava in der tschechischen Republik, Galati in Rumänien, Skopje in Mazedonien und Piombino in Italien. Ein festes Angebot zur Übernahme durch Liberty House Group liege nun vor, wie der Stahlkonzern am Freitagmorgen mitteilte.

Vier Werke finden einen Käufer ArcelorMittal will das italienische Stahlwerk Ilva kaufen und muss sich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen von anderen Werken trennen. Vier davon könnten nun an die Liberty House Group aus Großbritannien gehen.

Teil des Veräußerungspaketes sind auch das Galvanisierungswerk von ArcelorMittal in Düdelingen und ArcelorMittal in Liège. Die Werke sind Teil des von ArcelorMittal aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Auflagen selbst geschnürten Veräußerungspaketes, damit auch nach dem Kauf des Werkes Ilva durch ArcelorMittal auf dem Markt für Stahlprodukte ein gewisses Kräftegleichgewicht erhalten bleibt.

Die angekündigte Transaktion muss noch von den Wettbewerbshütern der Europäischen Kommission genehmigt werden, hieß es weiter. Auch von Gewerkschaftsseite gab es am Freitagmorgen erste Reaktionen: so bedauert der LCGB, dass ArcelorMittal einen Investmentfonds anstelle eines Industriepartners für die Übernahme gewonnen habe.