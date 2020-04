Der Stahlkonzern stärkt seine finanzielle Stabilität und besorgt sich eine Kreditzusage in Höhe von bis zu drei Milliarden US-Dollar.

ArcelorMittal besorgt sich Milliarden-Kreditlinie

(dpa) - Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal hat sich mit einer neuen Kreditlinie zusätzliche finanzielle Flexibilität in der Corona-Krise verschafft. Von einem Bankenkonsortium erhielt der Konzern demnach eine Zusage über weitere Kredite von bis zu 3 Milliarden US-Dollar (2,76 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Es gebe aber keinen akuten Bedarf, die neue Kreditzusage zu nutzen, hieß es vom Unternehmen. Der neue Kreditspielraum habe eine Fälligkeit von zwölf Monaten.

Damit erhöhe sich die verfügbare Liquidität, die Ende 2019 bei 10,5 Milliarden Dollar gelegen habe. Darin war bereits eine längerfristige Kreditlinie von 5,5 Milliarden Euro enthalten.

Arcelor hatte bereits Ende März mitgeteilt, mit Einschnitten unter anderem bei Kosten und Produktion auf die Krise zu reagieren, um Geld im Haus zu halten. Der Konzern sah sich angesichts der gesunkenen Schuldenlast allerdings gut gewappnet.