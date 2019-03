Die Zahl der Arbeitslosen in Luxemburg ist im Februar auf 15.508 gestiegen. Ein Grund dafür ist die Einführung des neuen sozialen Mindesteinkommens.

Arbeitslosigkeit nimmt wieder leicht zu

(jt) - Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg ist im Februar im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Agentur für Arbeit (Adem) meldete am Mittwoch 15.508 Arbeitslose im Februar. Das sind 1134 oder 6,8 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Zwischen Januar und Februar ist die Zahl der Arbeitssuchenden jedoch um 351 Personen gestiegen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenrate im vergangenen Monat betrug 5,2 Prozent.

"Ein solcher Anstieg ist ungewöhnlich, da die Zahl der Arbeitssuchenden in der Regel saisonbedingt zwischen Januar und Februar sinkt", schreibt die Adem in einem Communiqué. Der Anstieg sei durch die Einschreibung von Beziehern des Revis (Revenu d'inclusion sociale) zu erklären. Das Gesetz über das soziale Mindesteinkommen trat Anfang des Jahres in Kraft.

Der heimische Arbeitsmarkt zeigt sich jedoch weiterhin in blendender Verfassung, wie sich etwa an der Zahl der verfügbaren Jobs ablesen lässt: Ende Februar wurden der Adem 3236 freie Stellen gemeldet. Ein Jahr davor waren es noch 115 weniger.