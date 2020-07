Im Zuge der Corona-Krise steig die Zahl der Arbeitslosen Anfang des Jahres rasant an. Im Juni lag die Zahl der Arbeitssuchenden erstmals seit April wieder unter 20.0000.

Arbeitslosenzahl steigt um 32,2 Prozent im Jahresvergleich

Im Zuge der Corona-Krise steig die Zahl der Arbeitslosen Anfang des Jahres rasant an. Im Juni lag die Zahl der Arbeitssuchenden erstmals seit April wieder unter 20.0000.

(SC) - Trotz einer Entspannung im Monat Juni - die Situation am Arbeitsmarkt bleibt ernst. Am 30. Juni 2020 waren bei der Adem 19.876 Personen als arbeitssuchend eingetragen. Das stellt ein Plus von 4.839 oder 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Arbeitslosenquote lag im Juni unverändert bei 7 Prozent.

Im Mai lag die Zahl der Arbeitssuchenden noch bei 20.209. Den vorläufig höchsten Stand des Jahres hatte die Arbeitslosenzahl im April erreicht - 20.253 Personen waren damals auf Arbeitssuche.

Die unverändert hohe Arbeitslosenzahl erklärt sich laut der Adem nicht unbedingt durch eine hohe Zahl von Neueinschreibungen, sondern vor allem dadurch, dass weniger Menschen einen Jobeinstieg finden. 1898 Menschen meldeten sich im Monat Juni bei der Adem als arbeitssuchend - ein Rückgang von 2,3 Prozent im Vergleich zum Juni 2019. Es konnten im letzten Monat hingegen lediglich 1487 Personen erfolgreich vermittelt werden. Im Juni 2019 waren es noch 2611 Personen.

Am stärksten betroffen sind weiterhin junge Menschen unter 30. Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in dieser Alterskategorie im Vergleich zum vergangenen Jahr um fast 52 Prozent gestiegen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.