Arbeitslosenquote bleibt stabil

Die Arbeitslosenquote ist im August gegenüber dem Vormonat weitgehend stabil geblieben. Die höchste Rate besteht nach wie vor bei den über 45-Jährigen.

(mth) - Die Arbeitslosenquote in Luxemburg ist im Monat August weitgehend stabil geblieben, wie die Arbeitsagentur Adem am Donnerstag bekannt gab. Die Quote blieb sowohl im Juli wie im August gegenüber dem Juni konstant bei 5,5 Prozent. Im Vorjahr hatte die Arbeitslosenquote im August noch 6,0 Prozent betragen.



Konkret befanden sich im vergangenen Monat 14.936 Menschen auf Arbeitssuche, 803 Personen weniger als vor einem Jahr (minus 5,1 Prozent).

Laut Adem ging vor allem die Zahl der arbeitslos Gemeldeten unter 30 Jahren zurück (minus 8,1 Prozent) und jene der gering qualifizierten Arbeitsuchenden (minus 6,8 Prozent). Gleichwohl stellt jene letzte Gruppe mit dem Ausbildungsniveau „Secondaire inférieur“ nach wie vor den größten Teil der Arbeitsuchenden mit 7.832 Personen (52,4 Prozent).

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist insgesamt innerhalb von zwölf Monaten um 7,4 Prozent auf 5.171 Personen zurückgegangen. Gleichzeitig sank auch die Zahl der Begünstigten einer Beschäftigungsmaßnahme, die zum 31. August 2018 um 288 auf 4.584 Personen gesunken ist.

Laut Statistik gibt es geschlechtsspezifisch kaum einen Unterschied bei den Arbeitsuchenden: 50,4 Prozent sind Männer, 49,6 Prozent Frauen. Auffallend ist allerdings, dass fast die Hälfte der arbeitslos Gemeldeten (44,9 Prozent oder 6.713 Personen) 45 Jahre oder älter sind. Die Quote dieser Personengruppe ist im Vergleich zum August 2017 nur um 1,6 Prozent zurückgegangen.

Mehr offene Stellen

Demgegenüber stieg die Zahl der von Unternehmen gemeldeten offenen Stellen nur leicht an: Demnach waren im August 2.617 Stellen in Luxemburg unbesetzt, lediglich 15 mehr als im August des Vorjahres. Die meisten offenen Stellen gibt es in Buchhaltung und Informatik (127 respektiv 96 offene Stellen) sowie Sekretariat (89 offene Stellen), Finanzwesen (88 Stellen) und Küchenpersonal (82 unbesetzte Stellen).