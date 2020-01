Nachdem im Schlichtungsverfahren bisher keine Einigung erzielt werden konnte, streikten die Cactus-Mitarbeiter am Montag erneut vor der Zentrale des Unternehmens in Windhof.

Wirtschaft 5

Arbeitskampf bei Cactus geht in die nächste Runde

Thomas KLEIN Nachdem im Schlichtungsverfahren bisher keine Einigung erzielt werden konnte, streikten die Cactus-Mitarbeiter am Montag erneut vor der Zentrale des Unternehmens in Windhof.

Die Auseinandersetzung zwischen der Supermarktkette Cactus und ihren Beschäftigten geht weiter. Am Montagmorgen fand eine Protestaktion vor der Firmenzentrale in Windhof statt, zu der die beiden Gewerkschaften LCGB und OGBL aufgerufen hatten.

Nach Angaben der Gewerkschaften beteiligten sich etwa 150 Mitarbeiter an der Demonstration. Der Arbeitskampf dauert schon seit einigen Monaten an. Die Beschäftigten fordern höhere Gehälter und ein schnelleres Fortschreiten in den Gehaltstabellen. Bereits im November hatten die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert erklärt und das Schlichtungsamt (ONC) angerufen. Daher hatten die Mitarbeiter mehrere Cactus-Filialen im Dezember bestreikt.

5 Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay Mitglieder der beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB streiken vor der Cactus-Zentrale in Windhof. Foto: Guy Jallay





Alle bisherigen Verhandlungen waren gescheitert. Am Montagmittag fand ein weiteres Treffen zwischen den Vertretern des Unternehmens und der Gewerkschaft statt. "Es gab zwar einen neuen Vorschlag der Geschäftsleitung von Cactus. Der ist aber aus unserer Sicht nicht gut genug", sagte David Angel, Zentralsekretär für das Syndikat Handel beim OGBL.

Cactus-Mitarbeiter demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen Am Samstag protestierten die Mitarbeiter von Cactus vor mehreren Filialen der Supermarktkette. Organisiert waren die Proteste von LCGB und OGBL. Rund 300 Personen waren präsent.

war werden die Vorschläge noch in der Tarifkommission diskutiert, sobald sie schriftlich vorliegen, aber Angel ist sich sicher, dass sie abgelehnt werden. "Derzeit sind zwar keine weiteren Protestaktionen geplant, aber es ist auch keine Lösung in Sicht," so der Gewerkschaftsfunktionär.