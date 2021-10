Zum 1. November greift das Gesetz, das Unternehmen erlaubt, von Arbeitnehmern zertifizierte Corona-Tests oder Nachweise einer Impfung oder Genesung zu verlangen.

Covid-Check

Arbeitnehmer werfen Regierung Untätigkeit vor

Zum 1. November greift das Gesetz, das Unternehmen erlaubt, von Arbeitnehmern zertifizierte Corona-Tests oder Nachweise einer Impfung oder Genesung zu verlangen.

(MeM) - Die Gewerkschaften CGFP, LCGB und OGBL werfen der Regierung in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag Untätigkeit in Bezug auf die Einführung des CovidCheck am Arbeitsplatz zum 1. November vor.

Die praktische Umsetzung sei noch immer unpräzise, weshalb viele Unternehmen und Verwaltungen bei der Einführung des CovidCheck zögerten. Andere hätten im Dialog mit den Arbeitnehmern individuelle Vereinbarungen getroffen.

In diesem Zusammenhang weisen die Gewerkschaften darauf hin, dass es sein könne, dass Personen nicht nur freiwillig auf eine Impfung verzichte, sondern auch aus medizinischen Gründen dazu gewzungen sein könne.

„Auch Letztere wissen noch nicht, wie ihr Zugang zur Arbeit geregelt sein wird”, so CGFP, LCGB und OGBL. In den kommenden Tagen werden die drei Gewerkschaften über mögliche gewerkschaftliche und juristische Schritte beraten. Ob Unternehmen Covid-Checks einführen, bleibt ihnen selbst überlassen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.