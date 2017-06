(M.G.) - 32 Stunden pro Jahr verbringen Autofahrer hierzulande im Stau. Damit landet Luxemburg im europäischen Vergleich auf Platz vier der staureichsten Länder. Eine unglaubliche Zeitverschwendung. Um vielen Arbeitnehmern diesen Stress zu ersparen, wird in einigen Unternehmen und verstärkt auch auf politischer Ebene über die Arbeit im sogenannten „Home Office“ nachgedacht. Denn das Zuhause zum Büro machen – zumindest stundenweise – könnte Luxemburgs Straßen deutlich entlasten.



Gestern kamen in der Handelskammer Vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammen um über die Möglichkeiten und Hindernisse der Heimarbeit zu diskutieren. In einem waren sich alle einig: Weniger im Stau stehen bedeutet weniger Stress. Man verliert weniger Zeit auf dem Weg zur Arbeit und man ist flexibler was die Zeiteinteilung angeht. Das kommt vor allem Arbeitnehmern mit Kindern zu Gute.



So viel zur Theorie. In der Praxis stehen der Umsetzung der „Telearbeit“ noch einige Hindernisse im Weg.



Das Steuerrecht stellt sich quer



Luxemburg ist in der besonderen Lage, dass rund 220 000 Menschen jeden Tag aus den drei benachbarten Ländern zur Arbeit ins Großherzogtum kommen. Ein Grenzgänger, der nach Luxemburg zur Arbeit kommt, wird auch hier besteuert. Arbeitet dieser allerdings teilweise im Ausland, also von zu Hause, wird es steuerrechtlich kompliziert.



Dabei gelten unterschiedliche Regelungen je nach Herkunftsland. Diese sind mehr oder weniger kompliziert, doch in jedem Fall erschweren sie die Einführung von Heimarbeit sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer deutlich.



Mehr Bürokratie und Organisation



Die praktische Umsetzung der Heimarbeit für einen Teil des Personals bedeutet für ein Unternehmen einen größeren administrativen Aufwand. Um steuerrechtlich auf der sicheren Seite zu sein, muss beispielsweise genau überwacht werden, wer wann wo wie viel gearbeitet hat.



Außerdem muss sich das Unternehmen darauf einstellen, dass nicht alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit im Büro sind. Abteilungsleiter müssten sich immer wieder bewusst machen, dass ihre Mitarbeiter sehr wohl arbeiten, auch wenn sie nicht im Büro sind, erklärt Catherine Janot, delegierte Generaldirektorin der Société Générale Bank & Trust. Die Bank hat vor einiger Zeit die Möglichkeit zur Heimarbeit für Teile ihrer Mitarbeiter eingeführt.



Die Manager müssten natürlich auch die Organisation ihres Teams daran anpassen, dass nicht alle zu jeder Zeit physisch im Büro anwesend sind, erklärt Catherine Janot weiter. Auf der anderen Seite müssen Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten, genau so für ihre Kollegen und Kunden erreichbar sein, als wären sie im Büro.



Datenschutz auf Distanz

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko der Heimarbeit liege auch im Bereich des Datenschutzes. Vor allem für Banken stellt sich hier die Frage, auf welche Daten Mitarbeiter im „Home Office“ zugreifen dürfen und wie diese geschützt werden können. Die Société Générale habe beispielsweise zusammen mit der Finanzaufsichtsbehörde CSSF konkrete Sicherheitsmaßnahmen festgelegt um die sensiblen Daten der Bank zu schützen, so Catherine Janot.



Datenschutzbedenken schränken daher auch ein, in welchen Aufgabenbereichen überhaupt von zu Hause gearbeitet werden darf.