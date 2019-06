Welche Bedingungen gelten für Mitarbeiter bei extremen Temperaturen? Das weiß die Arbeitsaufsicht Inspection du travail et des mines (ITM).

Arbeiten, auch wenn es heiß hergeht

Mara BILO Welche Bedingungen gelten für Mitarbeiter bei extremen Temperaturen? Das weiß die Arbeitsaufsicht Inspection du travail et des mines (ITM).

Das Großherzogtum schwitzt – und auch viele Arbeitnehmer leiden unter den extremen Temperaturen der vergangenen Tage. Denn: Während sich die Kinder über hitzefrei freuen, sind ihre Eltern nicht von ihrer Arbeit befreit. Die Rechtslage ist, anders als in Deutschland, hierzulande noch immer nicht exakt geregelt; Maximal- oder Minimaltemperaturen für Arbeitsplätze sind gesetzlich nicht festgelegt.

Das war auch Thema einer am Dienstag veröffentlichten parlamentarischen Frage von Sven Clement (Piraten) – der Abgeordnete will wissen, ob es einen Nachholbedarf bei den nationalen gesetzlichen Vorschriften für Maximal- und Minimaltemperaturen für Arbeitsplätze gibt.

In Luxemburg müssen Arbeitgeber allerdings doch bestimmte Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter bei extremen Temperaturen sicherstellen – darauf weist die Arbeitsaufsicht Inspection du travail et des mines (ITM) in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hin. So gilt generell, dass „Arbeitgeber verpflichtet sind, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer in allen Aspekten der Arbeit zu gewährleisten.“

Besonders denjenigen, die unter freiem Himmel arbeiten müssen, macht die gegenwärtige Hitze das Leben schwer. „Arbeitgeber sollten schattige Bereiche anbieten“, sagt die ITM. Darüber hinaus muss genügend Trinkwasser zur Verfügung stehen; drei bis vier Liter sind je nach Arbeitsstelle pro Mitarbeiter aus gesundheitlicher Sicht notwendig. Besser ist es auch, „den Kontakt mit Blechelementen, Beton oder geteerten Oberflächen so weit wie möglich zu reduzieren“, darauf weist die ITM hin.

Und für Arbeitssituationen, für die keine bestimmte Schutzkleidung vorgeschrieben ist, gilt: Kopfbedeckung und Schutz des Nackens, lose, leichte, luftige, helle Kleidung, Sonnenbrille, Sonnenschutz und Sonnencreme.

Temperatur überwachen

Auch für Arbeitnehmer, die drinnen arbeiten, bestehen Verpflichtungen seitens der Arbeitgeber. So muss am Arbeitsplatz die Temperatur, insbesondere in geschlossenen Räumen, überwacht werden. Vor Fenstern können vor der Wärme schützende Jalousien, Rollläden oder Sonnenschutzfolien genutzt werden. Empfohlen wird auch, „klimatisierte Bereiche zu installieren.“

Und wenn es gar nicht mehr geht: Das luxemburgische Arbeitsrecht sieht vor, dass Unternehmen „aufgrund schlechter Witterungsbedingungen“ ihre Tätigkeiten einstellen und auf Arbeitslosengeld zurückgreifen können.