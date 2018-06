Die Berufswelt steht angesichts der Digitalen Revolution und der Automatisierungsrevolution vor großen Veränderungen. Maschinen und künstliche Intelligenz übernehmen zunehmend gefährliche und eintönige Aufgaben. Doch ist diese Entwicklung nicht nur ein Segen.

In den 1960er-Jahren beschrieb die Zeichentrickserie „Die Jetsons“ eine wunderbare Zukunft: In Orbit City lebt die Jetson-Familie zusammen mit außerirdischen Wesen und Robotern, die sich in schwebenden Autos fortbewegen ...