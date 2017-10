par Thierry Labro

Acheter son canapé à Sarrebruck ou venir travailler en bus depuis Metz vers le Kirchberg posent le même problème: depuis le 14 mars, les sociétés de transport international doivent avoir une attestation de détachement de leurs chauffeurs.

Coincé entre l'impossibilité de doter rapidement l'Inspection du travail et des mines (ITM) de tous les inspecteurs dont elle aurait besoin pour contrôler tous les secteurs d'activités et les critiques au sujet du dumping social, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, les oblige à fournir une vingtaine d'informations pour obtenir le fameux badge social ...