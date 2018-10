Une nouvelle franchise de fast-food devrait s'installer au Luxembourg d'ici le printemps prochain: Big Fernand propose du "hamburgé" de qualité à petit prix.

Wirtschaft 1 2 Min.

Après Five Guys, Big Fernand s'installe au Luxembourg

Une nouvelle franchise de fast-food devrait s'installer au Luxembourg d'ici le printemps prochain: Big Fernand propose du "hamburgé" de qualité à petit prix.

(T. L.) Les amateurs de viande et de fast-food apprécieront: selon nos informations, quelques semaines après l'ouverture des Américains de Five Guys avenue de la Gare, la franchise française Big Fernand a entamé son projet d'installation au Luxembourg. Cela devrait être à la Cloche d'or.

Interrogés hier après-midi, les responsables de la communication de cette société créée en 2011 autour de l'idée d'un hamburger de qualité dans des menus à 12 euros - en France - n'ont pas donné suite à nos demandes.

Mais le 5 septembre, maître Mickael Zerbib a créé une société anonyme "Big Fernand", pour le compte de la maison-mère, la société par actions simplifiée de droit français Big Groupe.

Le groupe lancé en 2011 depuis Paris compte aujourd'hui 43 restaurants, les ateliers de Fernand, en France et cinq autres à l'étranger, trois à Dubaï et deux à Hong Kong. En 2016-2017, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en nom propre et 50 millions au total avec ses franchisés.

Dans le cadre de son plan de développement, les fondateurs Steve Burgraff, Guillaume Pagliano et Alexandre Auriac avaient cédé 80% du capital au fonds d'investissement britannique Bluegem pour un montant non communiqué. Selon des médias, les Britanniques avaient injecté de 7 à 10 millions d'euros en deux phases en 2017.

50 ouvertures programmées

"Il y a d'abord une opération patrimoniale pour moi qui suis actionnaire", reconnaissait Steve Burggraf, président et co-fondateur de la chaîne, cité par BFM TV. "Mais surtout, nous avions besoin de moyens pour nous développer à l'international. Nous sommes déjà présents en Chine, à Dubaï et à Londres mais nous voulons nous développer fortement en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et dans l'ensemble de la Grande-Bretagne".

Au total, Big Fernand compte ouvrir une cinquantaine de restaurants en Europe ces prochaines années.



On ignore pour l'instant si Big Fernand exploitera lui-même son restaurant au Luxembourg ou s'il sera cédé à un franchisé, un "tenancier" dans le jargon de la marque. Selon le site internet du groupe, l'addition dans ce cas se monte à 600.000 euros: 400 à 450.000 d'investissement contre 150.000 d'apports, 35.000 de droit d'entrée, plus le fonds de commerce, 6% du chiffre d'affaires annuel hors taxe et 0,5% pour la communication nationale.

"Au milieu d’une petite rue parisienne, au fond d’un restaurant de quartier embaumé de l’odeur des herbes et du pain frais, une bande de moustachus s’affaire au rythme du grésillement des viandes tout juste hachées pour revisiter un plat connu de tous : le hamburger. Leurs Hamburgés caressent le doux rêve de séduire les sceptiques les plus réfractaires et d’offrir une seconde romance aux amoureux convaincus du burger." C’est ainsi qu’est né Big Fernand, raconte la marque sur son site internet.