Apple Pay startet in Luxemburg

Nun ist es offiziell: BGL BNP Paribas bietet ihren Kunden seit Dienstag Apple Pay an.

(ndp) - BGL BNP Paribas bietet ihren Kunden seit Dienstag Apple Pay an. "Mit diesem Dienst können mobile Zahlungen einfach, sicher und vertraulich ausgeführt werden. Mit Apple Pay lassen sich Einkäufe in Geschäften, Apps und im Internet schnell und bequem per iPhone, Apple Watch, iPad und Mac erledigen", erklärt die Bank in einer Pressemitteilung.



In Europa steigt der Anteil der Zahlungen per Smartphone kontinuierlich, und "angesichts der zunehmenden Verbreitung von Mobilgeräten sowie der steigenden Nutzungszahlen gibt es am Markt für mobile Zahlungen enormes Entwicklungspotenzial", meint die Bank.

"BGL BNP Paribas trägt aktiv zur Entwicklung von mobilen Zahlungslösungen in Luxemburg bei. Kunden von BGL BNP Paribas haben ab sofort die Möglichkeit, Apple Pay für kontaktlose Zahlungen mit ihrer V PAY, Visa und Mastercard-Karte bei ihren täglichen Einkäufen zu nutzen", heißt es weiterhin.