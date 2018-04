Der in Luxemburg ansässige Edelstahlproduzent Aperam plant die frühere Thyssen-Krupp-Tochter VDM Metals vom Finanzinvestor Lindsay Goldberg zu übernehmen.

Aperam will weltweiten Champion schmieden

Andreas Adam

Es ist gerade einmal drei Jahre her, dass der Industriekonzern Thyssen Krupp einen Käufer für seine Edelstahltochter VDM Metals fand. Die Essener wurden damals mit dem Finanzinvestor Lindsay Goldberg handelseinig. Der Kaufpreis soll bei rund 500 Millionen Euro gelegen haben, meldete damals zumindest die deutsche Wirtschaftszeitung "Handelsblatt". Anderen Quellen zufolge soll der Kaufpreis jedoch darunter, der Unternehmenswert aber ungefähr in diesem Bereich gelegen haben.



Lindsay Goldberg stach 2015 ein Konsortium um den Unternehmer Benedikt Niemeyer und auch die luxemburgische Aperam aus, die sich ebenfalls für die Firma mit ihren seinerzeit rund 2.000 Beschäftigten interessiert hatten.



Übernahme im zweiten Anlauf



Nun kommt Aperam wohl letztlich doch noch zum Zuge wie aus einer Unternehmensmeldung vom Mittwoch hervorgeht. Demnach haben die Luxemburger einen entsprechenden Vertrag mit Falcon Metals und Lindsay Goldberg unterzeichnet. Falcon Metals (heißt inzwischen "VDM-Holding") war 2015 das Akquisitionsvehikel für VDM Metals und diente der weiteren Strukturierung der durch Lindsay Goldberg erworbenen Gruppe.



Aperam will nun mit der Übernahme der VDM-Holding und somit von 100 Prozent der Anteile an VDM Metals einen weltweiten Champion im Bereich Speziallegierungen schmieden, wie es hieß. Das Produkteportfolio von VDM Metals ergänze jenes der Aperam-Abteilung Legierungen und Spezialstähle in idealer Weise. Der Kaufpreis für VDM Metals wird mit 438 Millionen Euro beziffert, der Unternehmenswert (Enterprise Value) mit 596 Millionen Euro.



Rentables Investment für Lindsay Goldberg



Das Unternehmen VDM Metals wäre damit laut Informationen aus Branchenkreisen um etwa 100 Millionen Euro wertvoller geworden. Es fand ein Schuldenabbau statt, eine Refinanzierung und eine Ausschüttung an die Eigentümer. Das Investment für Lindsay Goldberg soll sich durchaus rentiert haben. Lindsay Goldberg selbst wollte sich dazu nicht äußern.

Die geplante Übername der VDM-Anteile durch Aperam wird den Personalvertretern beider Parteien vorgestellt und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Transaktion soll dann in der zweiten Jahreshälfte 2018 über die Bühne gehen.

Mehrere Akteure waren an VDM interessiert



Wie ein Aperam-Sprecher dem "Luxemburger Wort" sagte, befinde sich Aperam inzwischen finanziell in einer besseren Ausgangslage für die Übernahme von VDM Metals. 2010 habe die Verschuldung noch bei einer Milliarde Euro gelegen, während man Ende 2017 cash-positiv war. Auch habe Lindsay Goldberg bei VDM Metals Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt und das Management neu organisiert, sodass die Übernahme sehr attraktiv erscheine.



2017 hätten mehrere Akteure Interesse an einer Übernahme der VDM Metals bekundet, sagte ein Sprecher von Lindsay Goldberg am Mittwoch dem "Luxemburger Wort". Man habe sich dann dazu entschieden, einen strukturierten Verkaufsprozess unter Mitwirkung der Bank Morgan Stanley durchzuführen. Aperam hingegen wurde von der Bank HSBC in Luxemburg beraten.



Bei Aperam handelt es sich um die frühere Edelstahlsparte von ArcelorMittal. Diese wurde 2011 ausgegliedert. Hintergrund war damals der überschaubare Markt für den hochwertigeren Stahl und die zu erwartende Konsolidierung. Größter Einzelaktionär des börsennotierten Unternehmens ist Lakshmi Mittal.