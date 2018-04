Der luxemburgische Edelstahlhersteller Aperam hat angekündigt, die frühere Thyssen-Krupp-Tochter VDM Metals übernehmen zu wollen. Die Ratingagentur Moody's findet das gut, hebt das Rating aber noch nicht an.

Aperam: Positive Reaktion auf Übernahmepläne

(C./aa) - Die geplante Akquisition wirke sich "credit positive" auf die Bonität von Aperam (Baa3, stabil) aus, so Moody's Investors Service in einer Mitteilung vom Freitag, da sie das Geschäftsprofil von Aperam durch eine zunehmende Diversifizierung in das profitable Geschäft mit Hochleistungs-Aluminiumlegierungen stärken werde, allerdings ohne die Kreditkennzahlen grundlegend zu beeinflussen.



Aperam will weltweiten Champion schmieden

Angesichts des großen Finanz- und Liquiditätsspielraums, den Aperam nach einer soliden Performance im Jahr 2017 aufgebaut habe, sei die Übernahme von VDM Metals mit dem aktuellen Baa3-Rating komfortabel zu bewältigen, wenn man bedenke, dass das Unternehmen die Absicht hat, die Übernahme mit einer Kombination aus Schulden und überschüssigen liquiden Mitteln zu finanzieren.

Obwohl "credit positive" und trotz der Diversifizierung von Aperam, sieht Moody's keinen Einfluss auf die gesamte Kreditqualität von Aperam, die sich bereits in dem vergebenen Baa3-Rating widerspiegele. Für ein Upgrade auf Baa2 müsste Aperam eine aussagekräftigere Größenordnung und Diversifizierung aufweisen und gleichzeitig sein derzeit starkes Finanzprofil beibehalten.

