Anzahl an Geldautomaten ist in Luxemburg rückläufig

Thomas BERTHOL Obschon Luxemburg im Vergleich zu seinen Nachbarländern über deutlich mehr Geldautomaten verfügt, ist der Trend seit 2018 eher rückläufig.

Gibt es in Luxemburg zu wenige Geldautomaten? Mit dieser Frage setzte sich Petent Jorge Manuel in seiner Petition auseinander, die er am 15. März in der Chamber verteidigte. Sven Clements Vorschlag, der Staat könne den Service als eine Form des „öffentlichen Dienstes“ anbieten, kam nur mäßig an. Es sei schließlich die Aufgabe der Banken, ist Jorge Manuel überzeugt. „Wir müssen schon genug Gebühren zahlen“, so seine Argumentation. Die Zahlen sprechen indes ihre eigene Sprache.

Die Vereinigung der luxemburgischen Banken (ABBL) erklärt ihrerseits gegenüber „Virgule“: „Die Zahl ist recht stabil. Mit 539 Geldautomaten Ende 2021 liegen wir bei einem Minus von 4 Prozent im Vergleich zu 2020“.

Über dem europäischen Durchschnitt

Die Entwicklung dieser Zahl sei unter anderem auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten der Kunden zurückzuführen. Online-Banking habe sich vor allem während der Pandemie durchgesetzt. „Bis 2021 hat die Nutzung von E-Banking-Diensten bei Privatkunden um 5 Prozent und bei Geschäftskunden um 8 Prozent zugenommen“, erläutert die ABBL.

Zudem liegt die Anzahl der Geldautomaten in Luxemburg im Verhältnis zur Einwohnerzahl weiterhin über dem EU-Durchschnitt. Laut den von der Weltbank veröffentlichten Daten verfügte das Großherzogtum im Jahr 2021 über 99,18 Geldautomaten pro 100.000 Einwohner. Der europäische Durchschnitt lag in demselben Zeitraum bei 62,72 Bankautomaten pro 100.000 Einwohner.

2018 erreichte Luxemburg mit 116,54 Geldautomaten pro 100.000 Einwohner sogar einen Höchststand. Dieser ging jedoch anschließend kontinuierlich zurück. Nichtsdestotrotz verfügt das Großherzogtum aber immer noch über eine höhere Anzahl an Geldautomaten als seine Nachbarländer. Laut den jüngsten Daten der Weltbank aus dem Jahr 2020 verfügte Luxemburg über 107,45 Geldautomaten pro 100.000 Einwohner gegenüber 93,54 in Frankreich.

In Deutschland fällt der Schwund weit drastischer aus. Im Jahr 2015 wurden in der Bundesrepublik 122,3 Bankautomaten pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Innerhalb eines Jahres ging diese Anzahl auf 82,52 zurück.

„Laut dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) haben allein die deutschen Genossenschaftsinstitute in den Jahren 2021 und 2022 rund 1.800 Geldautomaten abgeschafft“, berichtet „Finanzbusiness“. Für diesen Rückgang gebe es drei Gründe: Die sinkende Zahl der Filialen, die sinkende Nachfrage nach Bargeld und die immer gefährlicher werdenden Explosionen von Geldautomaten werden im Bericht aufgeführt.

Inzwischen bleiben aber in Luxemburg die Geldautomaten von solchen Übergriffen nicht verschont. „Angesichts der Angriffe und Zerstörungen sorgen die ABBL und ihre Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Polizei für mehr Sicherheit rund um die Geldautomaten und für die Aufrechterhaltung ihrer Zugänglichkeit. Das Protokoll zur Vereinbarung über die Sicherheit in Banken wird daher regelmäßig überprüft und angepasst“, informiert die ABBL weiter.

Das sagen die Banken

Wirft man einen genaueren Blick auf einzelne Banken, so stellt man bei der ING fest, dass der Rückgang der Geldautomaten in den letzten fünf Jahren eher gering ist. Im Jahr 2018 zählte sie 36 Automaten, 2023 sind es 34. „Der Zugang zu Bargeld für unsere Kunden bleibt für uns zentral“, heißt es bei der Bank. Über die Unterhaltskosten konnten keine Angaben gemacht werden, da diese vertraulich behandelt werden.

Die Spuerkeess konnte ihrerseits keine Angaben zur Anzahl ihrer Vertriebspartner machen, verwies aber auf die Anzahl der Filialen im Land. Im Jahr 2018 waren es 65, drei Jahre später noch 52.

Die Raiffeisenbank wiederum offenbart, dass sie „derzeit über ein Netz von etwa 47 Bankautomaten verfügt“. Hinzu käme, dass ihre Kunden durch die Partnerschaft mit POST Luxembourg auch von kostenlosen Bargeldabhebungen am gesamten POST-Bancomaten-Netzwerk profitieren. Darüber, ob sich die Anzahl an Geldautomaten in den vergangenen Jahren verringert habe, gebe es keine Daten.

Umgekehrter Trend in Osteuropa

Während die Zahl der Geldautomaten in Luxemburg und seinen Nachbarländern seit 2018 also leicht rückläufig ist, geht der Trend in Osteuropa eher in die andere Richtung. Insbesondere gilt dies für die Slowakei und die Tschechische Republik. Hier ist die Anzahl an Bankautomaten kontinuierlich gestiegen.

2021 wurden in Österreich (168,71) und Portugal (162,87) die meisten Geldautomaten in Europa verzeichnet. Dieses Phänomen erklärte Finanzministerin Yuriko Backes (DP) in der Chamber während der Debatte über die Petition von Jorge Manuel wie folgt: Laut einer aktuellen Studie der Europäischen Zentralbank nutzen 52 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung die Bankkarte, während in Österreich 70 Prozent der Transaktionen mit Bargeld abgewickelt werden.

