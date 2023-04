Mehr als 70 Prozent der Neuzulassungen im Land haben einen Elektroantrieb. Bei Transportern ist der Anteil aber weiter unter dem EU-Schnitt.

Neuzulassungen

Anteil der E-Busse auf Luxemburgs Straßen steigt rapide

(he) – Bei der Umstellung auf Elektromobilität sind in Luxemburg vor allem die Busunternehmen die treibende Kraft. Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (ACEA) waren im ersten Quartal dieses Jahres 70,6 Prozent der im Großherzogtum insgesamt 51 neu zugelassenen Busse mit einem reinen Elektroantrieb unterwegs. Die übrigen knapp 30 Prozent sind Diesel.

Damit liegt der Anteil neuer E-Busse auf Luxemburgs Straßen nicht nur weit über dem EU-Schnitt (14,4 Prozent), sondern ist unter allen Ländern der EU auch der mit Abstand höchste. In Belgien sind laut ACEA immerhin 55,5 Prozent der neu zugelassenen Busse elektrisch angetrieben, in Frankreich hingegen lediglich 22,7 Prozent und in Deutschland gerade einmal 10,9 Prozent. Weitere 30 Prozent sind im benachbarten Deutschland allerdings mit einem Hybrid-Antrieb unterwegs - was wiederum in Luxemburg bei den Neuzulassungen keine Rolle spielt.

Anteil gegenüber 2022 drastisch erhöht

Allerdings beziehen sich die aktuellen ACEA-Zahlen auch nur auf die Neuzulassungen im ersten Quartal dieses Jahres; sie liefern also keine Aussage über den Gesamtbestand an elektrisch angetriebenen Bussen. Und sie skizzieren auch keine Entwicklung über einen längeren Zeitraum.

Wie läuft es mit den Elektrobussen? In Luxemburg sind immer mehr Elektrobusse unterwegs – bis 2030 soll im RGTR-Netz kein Verbrenner mehr fahren.

So war beispielsweise in den Niederlanden der Anteil elektrischer Busse bei den Neuzulassungen im ersten Quartal des vergangenen Jahres deutlich höher (24,2 Prozent) als in den ersten drei Monaten dieses Jahres (2,1 Prozent). Ähnliches gilt laut der ACEA-Statistik auch für Dänemark, Kroatien oder Polen. Wohingegen es in Luxemburg genau umgekehrt ist: Im ersten Quartal 2022 waren lediglich elf Prozent der neuen Busse elektrisch. Das Großherzogtum hat seit Anfang 2022 den Anteil also deutlich erhöht.



Bei Transportern sind andere viel weiter

Wo das Land dem EU-Schnitt allerdings etwas hinterherhinkt, ist der Anteil der Stromer bei den Liefer- und Lastwagen. Lediglich fünf Prozent der neuen Transporter haben einen reinen E-Antrieb. Der EU-Schnitt liegt bei 6,2 Prozent. Deutlich weiter vorn sind da vor allem die skandinavischen Länder wie Schweden (13,5Prozent), Finnland (17,1 Prozent) oder aber Norwegen, wo mit 37,4 Prozent mehr als ein Drittel der neu zugelassenen Transporter ein Stromer ist.

Dass Luxemburg hierbei vergleichsweise schlecht abschneidet, könnte damit zusammenhängen, dass viele Handwerker Pendler sind. Da diese die Firmentransporter oft auch mit nach Hause nehmen dürfen und dafür mitunter recht weite Wege zurücklegen, geht ein Großteil der täglichen Batteriereichweite allein für diese Strecken drauf. Und das könnte viele Betriebe davon abhalten, auf Elektro umzusteigen.

Bei den Lastwagen liegt Luxemburg mit einem Elektro-Anteil von nur 1,1 Prozent der Neuzulassungen auf gleicher Höhe wie der EU-Schnitt. Hier ist der Anteil europaweit nach wie vor sehr gering, was nicht zuletzt daran liegt, dass bislang auch erst wenig Elektro-Lastwagen auf dem Markt sind. Doch es gibt auch Ausnahmen: Vorreiter Norwegen kommt auch bei Lastern auf immerhin stolze 9,3 Prozent.

