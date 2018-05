Anne Hoffmann, Generaldirektorin von Luxembourg for Tourism, geht von der nationalen Agentur für touristische Entwicklung. Das gab Luxembourg for Tourism am Mittwoch bekannt.

Anne Hoffmann verlässt Luxembourg for Tourism

"Anne Hoffmann hat entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", steht in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Anne Hoffmann leitete das Office National du Tourisme (ONT) seit 2012 und führte das Prinzip des strategischen Marketings in der touristischen Standortvermarktung ein. Unter der Leitung des Wirtschaftsministeriums hat sie den Umbau des ONT in ein Groupement d’intérêt économique (GIE) begleitet. Letzteres wurde Ende 2015 unter dem Namen Luxembourg for Tourism (LFT) offiziell gegründet.

"Der Verwaltungsrat des LFT dankt Frau Hoffmann ausdrücklich für ihr Engagement, ihre Kompetenzen im Marketing und ihren starken Einsatz für den digitalen Wandel, wodurch sie in den vergangenen Jahren zur positiven Entwicklung des nationalen Tourismussektors beigetragen hat."

Bis zur Ernennung eines neuen Direktors leitet Sebastian Reddeker das LFT übergangsweise. Er war zuletzt „Content and Innovation Manager“ bei Luxembourg for Tourism.