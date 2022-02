Russlands Aggression gegenüber der Ukraine hat Schockwellen rund um den Globus ausgelöst.

Wirtschaftliche Verwefungen

Angriff auf die Ukraine sorgt für Beben an den Börsen

(dpa) - Der russische Krieg gegen die Ukraine trifft Börsen und Wirtschaft mit Wucht. Für Verbraucher in Europa könnten wichtige Güter noch teurer werden, deutliche Preissprünge gab es gesternbereits für Rohstoffe wie Öl. An den Aktienmärkten weltweit rauschten die Kurse nach unten, viele Anleger flüchteten in Anlagen wie Gold und Bundesanleihen, die in Krisenzeiten als sicher gelten.

Die Wirtschaft stellt sich auf erhebliche Rückschläge ein. „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa“, fasste Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt die Lage zusammen.

Aluminium auf Rekordhoch

Russland ist ein großer Gaslieferant für Europa, aber zum Beispiel auch einer der weltgrößten Anbieter von Aluminium, das in vielen Produkten steckt. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verteuerten sich etliche Rohstoffe deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Der Aluminium-Preis kletterte auf ein Rekordhoch von 3 388 US-Dollar. Ein Scheffel Weizen kostete mit knapp 935 US-Cent so viel wie seit 2012 nicht mehr.

Am europäischen Gasmarkt beobachtete Gasmarktexperte Heiko Lohmann vom Energieinformationsdienst Energate einen „dramatischen Anstieg“ der Großhandelspreise: Lag der Preis für eine im März zu liefernde Megawattstunde Erdgas am Mittwoch bei 88 Euro, habe er am Donnerstagmittag bei mehr als 118 Euro gelegen.

Auch duch die Aktienmärkte gehen Schockwellen. Der deutsche Leitindex Dax sackte gestern unter die Marke von 14 000 Punkten. In Tokio ging der Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von 1,81 Prozent bei 25 970,82 Punkten aus dem Handel. Am russischen Aktienmarkt ging der Ausverkauf weiter: Der RTS-Index brach zeitweise um fast die Hälfte auf 612 Punkte ein.

Schon am Mittwoch waren in den USA wichtige Börsenbarometer abgerutscht. Der Dow Jones Industrial fiel auf das niedrigste Niveau seit April 2021: knapp 33 085 Zähler. „Nach einer ersten Schockstarre warten die Märkte auf mehr Klarheit über das Ausmaß der westlichen Sanktionen sowie über mögliche Gegenmaßnahmen Russlands“, analysierte Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Deutschen-Bank-Tochter DWS. Der Abwärtstrend an den Börsen könnte nach seiner Ansicht zum Beispiel noch verstärkt werden, „wenn Kleinanleger in Panik geraten“.

Gold als sicherer Hafen

An den Devisen-Märkten sorgte der Krieg in der Ukraine für erhebliche Turbulenzen. Der russische Rubel brach auf ein Rekordtief von rund 90 Dollar ein. Die Zentralbank Russlands kündigte Stützungsmaßnahmen an. Gewinne verzeichneten hingegen der US-Dollar, der japanische Yen und der Schweizer Franken. Diese Währungen werden in unsicheren Zeiten oft nachgefragt.

"Eine Schande für Russland" Mit deutlichen Worten verurteilen Regierung und Parlament den russischen Angriff auf die Ukraine. Zu Befriedung des Konfliktes setzt man auf Sanktionen und Solidarität.

Der Euro sackte erstmals seit Ende Januar wieder unter 1,12 Dollar. Gold gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Eine Feinunze des Edelmetalls (rund 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel am Donnerstag 1949 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Januar 2021. Der Edelmetallhändler Heraeus schloss nicht aus, dass bald die Marke von 2000 Dollar überschritten wird.

