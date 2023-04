Ein Immobilienportal meldet einen „deutlichen Rückgang“ der Preise für Häuser und Wohnungen. Nur eine Region bildet eine Ausnahme.

Erstes Quartal 2023

Angebotspreise für Immobilien rasseln in den Keller

(LW) – Die im Internet ausgewiesenen Preise für Immobilien in Luxemburg sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Das meldet das Portal atHome am Dienstag.

Zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 gingen die Angebotspreise demnach um 5,1 Prozent zurück. Am stärksten fielen die Preise von Neubauten.

Eine Ausnahme bildet der Norden des Landes: In der Region verteuerten sich Häuser und Wohnungen laut atHome um 3,1 Prozent. Im Durchschnitt muss man für eine Immobilie in den Kantonen Clerf, Diekirch, Vianden und Wiltz mittlerweile knapp 770.000 Euro bezahlen, im Zentrum sind es rund 1,04 Millionen Euro und im Süden rund 750.000 Euro. Im Osten lag der Richtpreis in den ersten drei Monaten 2023 bei zirka 908.000 Euro, im Westen bei einer Million Euro.

Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Mietwohnungen stark gestiegen, berichtet atHome. Das macht sich auch in den ausgewiesenen Mietpreisen bemerkbar: Diese seien um 8,7 Prozent nach oben geschnellt. So müssen Mieter im Zentrum des Landes im Schnitt 2.118 Euro pro Monat bezahlen, während der Durchschnitt im Norden bei 1.384 Euro liegt. Im Osten liegen die Mieten bei 1.729 Euro, im Süden bei 1.564 Euro und im Westen bei 2.005 Euro.

Immobilienpreise steigen weiter, aber langsamer Im vierten Quartal 2022 gab es lediglich einen Zuwachs um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Dass der luxemburgische Immobilienmarkt trotz steigender Mieten insgesamt schwächelt, haben kürzlich auch die jüngsten Zahlen von Statec gezeigt, die sich allerdings nicht auf das erste Quartal dieses Jahres, sondern auf das letzte Quartal 2022 bezogen und dabei auch eine andere Datengrundlage hatten. Entsprechend sind die Zahlen der Statistikbehörde auch nicht vergleichbar mit denen von atHome. Ein gemeinsamer Trend ist aber dennoch erkennbar. So gab es in den letzten Monaten des vergangenen Jahres laut Statec zwar noch einen Anstieg bei den Immobilienpreisen von 5,6 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum, jedoch war dieser deutlich schwächer als in den Monaten und Jahren zuvor.

