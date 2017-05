Les solistes européens le savent: pour éviter une cacophonie, le chef d'orchestre ne doit pas confondre vitesse et précipitation quand il exécute sa partition. En politique, c'est un peu différent, le leader peut se prévaloir de son effet d'entraînement sur son staff et son administration.

En citant le projet d'Olm comme un exemple dans le cadre du rapport Rifkin lors de son discours sur l'Etat de la Nation, le Premier ministre a pris quelques libertés avec la vérité. Revue des fausses notes emballées dans l'enthousiasme et la fougue...

D'abord, Xavier Bettel évoque un projet énergétique innovant avec le Fonds du logement. Le projet a été présenté en mai 2015 par la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM), le deuxième promoteur public de logements sociaux et pas par le Fonds du logement. Le Fonds met un parc de 3.749 logements (2015) à la disposition de familles à revenus modestes, à la location ou à la vente, la Société a depuis sa création construit environ 8.000 logements qui sont vendus à l'état d'achèvement à des familles qui remplissent certains critères en terme de revenus.

Ensuite, en plaçant cet exemple dans la lignée du rapport Rifkin, le chef du gouvernement se trompe encore et il le sait. Le 14 novembre dernier, lorsque le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Etienne Schneider, évoque les neuf premières mesures qui seront prises dans le cadre du rapport Rifkin, la quatrième mentionne en effet «la réalisation d’un projet-phare pour démontrer l’apport socio-économique des quartiers/villes smart, durables et circulaires».

Olm ne peut être ce projet pour deux raisons très simples. A la demande du Premier ministre, le directeur de la SNHBM lui a transmis une liste de huit projets qui pourraient être classés prioritaires dans ce contexte. Le choix n'a pas été fait. Présenté en 2015, quatre mois avant l'officialisation de la mission de Rifkin, le projet pourrait sortir de terre l'an prochain et le promoteur public n'a pas tellement envie que le classement par l'Etat ne retarde ses plans. Les enjeux sont importants, les 400 maisons unifamiliales et 400 appartements doivent accueillir à terme environ 2.000 personnes.

Pourquoi cela retarderait le projet? Le Premier ministre a évoqué «un quartier énergétiquement autonome où chaque ménage ne se contenterait pas de consommer de l'électricité mais en produirait, et cela pour un propre réseau». «Elmen», le nom du quartier de Kehlen devenu un peu vite «smart», n'a pas fait de l'énergie sa première préoccupation. Mais du parking. Dans ce quartier, il sera quasiment impossible de circuler en voiture, appelée à rester sur un parking commun. Les habitants n'auront la possibilité que de s'arrêter devant chez eux pour décharger leurs grosses courses. Et le «kiss and fly», comme on appelle ce petit bout de trottoir où on peut s'arrêter deux minutes pour dire au revoir à ses proches qui vont prendre un avion, sera limité. De quoi permettre aux habitants – surtout aux enfants – de circuler en toute tranquillité. Une nouvelle étude serait en cours pour voir dans quelle mesure installer des panneaux photovoltaïques sur les parkings ferait du sens. On est loin de la création d'une de ces unités de production d'électricité décentralisée qu'évoque le chef de la majorité.

Le projet est presque plus symbolique de l'économie circulaire et verte. Outre les trajets, limités et le recours presque obligatoire et facilité aux transports en commun ou des jardins partagés, un investisseur termine un projet intéressant: à quoi posséder une perceuse dont des propriétaires de logements inférieurs à 140 mètres carrés n'auraient l'utilité qu'un jour par an? Son idée est de créer un parc de cinquante outils de ce type. Contre un petit coût mensuel, les habitants pourraient utiliser ces outils communautaires.

Aucune oreille ne va véritablement saigner de ces fausses notes. Mais deux problèmes devront être envisagés. Celui du financement du surcoût lié à la «smart dimension» pour un promoteur dont le capital a été augmenté de 30 à 56 millions d'euros en 2015. Et celui de la nécessité d'un partenariat public-privé pour réunir les sociétés qui ont des technologies dans ce contexte. L'élément clé n'est pas d'avoir ou pas une technologie mais qu'elles soient compatibles entre elles.