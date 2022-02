Warten auf Sanktionen. Die Kurse an russischen Wertpapierhandelsplätzen geben neun Prozent nach.

Russland-Ukraine-Konflikt

An der Moskauer Börse geht es abwärts

(dpa) - Der Einbruch der russischen Börse wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt setzt sich nahtlos fort. Der RTS-Index sackte am Dienstagmorgen um fast neun Prozent auf 1.101 Punkte ab. Damit steuert der Moskauer Leitindex auf den vierten Verlusttag in Folge und einen Gesamtverlust in diesem Zeitraum von mehr als einem Viertel zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt und per Dekret die Entsendung russischer Soldaten angewiesen. Großbritannien hat bereits Sanktionen angekündigt.

Auch asiatische Börsen wegen Ukraine-Konflikt mit Verlusten

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes sind auch die asiatischen Börsen am Dienstag um bis zu drei Prozent gefallen.

Hoch geht es derweil mit dem Ölpreis, der wegen der Kreml-Politik gegenüber der Ukraine auf den höchsten Stand seit 2014 (als die Krim von Russland annektiert wurde) stieg.

Russland ist eines der wichtigsten Ölförderländer. Entsprechend groß ist die Sorge vor einer Angebotsverknappung auf dem Weltmarkt.

