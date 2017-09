(las) - Am dem 6. Dezember bietet die CFL landesweit ein Carsharing-System namens "Flex" an, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Rund 80 Autos stehen den Kunden an 20 Bahnhöfen zur Verfügung - von Clerf über Wasserbillig bis Esch-Alzette.



Das Angebot reicht von 15-minütigen bis zur mehrstündigen Fahrt. Die Flotte besteht aus 11 Elektroautos (BMW i3) und 73 Benziner (Seat Leon und BMW 118i 5-Türer). Reserviert werden die Autos mit einer App oder über eine Hotline.

In einer zweiten Phase kommen weitere Standorte an Bahnhöfen dazu. Auch soll es dann möglich werden, an einem Bahnhof mit dem Auto abzufahren und es wieder an einem anderen wieder abzugeben.

CFL Mobility nennt als Beispiel Tarife von 11,90 bis 29,90 Euro für eine Fahrt, je nach Abo-Modell und Fahrtdauer. Im Tarif sind alle Kosten von Benzin oder Strom bis Versicherung inbegriffen. Berechnet werden je nach Modell zwischen 2,50 und 3 Euro pro Viertelstunde und 0,35 bis 0,45 Euro pro Kilometer.



Interessenten können sich an diesem Wochenende beim Tag der offenen Tür der Tram registrieren. Ab Ende November können sich Kunden dann ganz offiziell einschreiben. Das Angebot richtet sich an Nutzer des öffentlichen Transports und Familien, die nur manchmal ein zweites Auto brauchen sowie an junge Leute ohne eigenes Auto.