Amazon startet belgische Version seines Online-Shops

Mehr als 180 Millionen Produkte stehen belgischen Kunden ab dem heutigen Dienstag auf der neuen Belgien-Seite von Amazon zur Verfügung.

(dme) – Der Online-Riese Amazon hat am Dienstag die belgische Version seines Online-Shops gestartet. Das berichtet der amerikanische Internetriese. Das Unternehmen will auf die Zusammenarbeit mit belgischen Unternehmen setzen und berichtet, dass es bereits jetzt „mehrere tausend lokale Produkte“ gibt. Amazon.com.be ist seit heute online. In der belgischen Version des Online-Shops werden mehr als 180 Millionen Produkte zum Verkauf angeboten.

Wer ein Prime-Abonnement abschließt, erhält zusätzliche Vorteile wie eine kostenlose oder schnellere Lieferung bestimmter Produkte oder exklusive Angebote. Zu Prime gehört auch ein Streaming-Dienst, der, wie Amazon verspricht, besonders auf belgische Kunden zugeschnitten sein wird. Prime kostet 2,99 Euro pro Monat oder 25 Euro für ein Jahresabonnement.

Ähnlich wie Luxemburger können auch Belgier können schon seit Langem bei Amazon einkaufen, allerdings nur in den ausländischen Webshops des Unternehmens. Amazon.fr gibt es seit 2003, Amazon.de ist seit 2016 in niederländischer Sprache verfügbar und im Jahr 2020 ging Amazon.nl in den Niederlanden online.

