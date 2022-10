Der Onlinehändler kündigt die Elektrifizierung seines Fuhrparks in Europa und Investition in grüne Stromproduktion an.

CO2-Neutralität

Amazon investiert eine Milliarde Euro in sein europäisches Transportnetz

(MeM) - In die Elektrifizierung seines Transportnetzes in Europa will Amazon eine Milliarde Euro stecken. Das gab der Onlinehändler am Montag bekannt. Die Investitionen sollen gleichzeitig Innovationen im gesamten Verkehrs- und Transportwesen und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreiben.

„Die neuen Investitionen werden die Flotte um Tausende weiterer elektrischer Fahrzeuge erweitern und Amazons Fortschritte beschleunigen, bis 2040 CO2-neutral zu sein – zehn Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen“, so Amazon in einer Erklärung.

Andy Jassy, CEO von Amazon: „Der Einsatz tausender elektrischer Lieferwagen, Langstrecken-Lkw und Fahrräder wird dabei helfen, uns weiter von traditionellen fossilen Brennstoffen zu entfernen. So ermutigen wir hoffentlich auch die Transport- und Automobilindustrie in Europa und auf der ganzen Welt, weiter zu skalieren und zu innovieren – denn nur durch die Zusammenarbeit können wir alle unsere Klimaziele erreichen.“

​Über 100 Projekte für erneuerbare Energien in Europa

Laut Amazon hätten die Partner des Konzerns bereits mehr als 3.000 Elektro-Lieferwagen im Einsatz. Mit den angekündigten Investitionen solle die Flotte bis 2025 auf mehr als 10.000 Fahrzeuge ausgebaut werden. Zusätzlich zu den neuen Lieferwagen und Micro Hubs in mehr als 20 Städten wird Amazon auch in Tausende von Ladestationen an seinen europäischen Standorten investieren.

Um bis 2025 alle Betriebsabläufe zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu versorgen hat Amazon mehr als 100 Projekte für erneuerbare Energien in ganz Europa angekündigt, Dächer von Standorten sollen dazu mit Solaranlagen ausgerüstet werden, auch in ein Offshore-Windpark mit einer Kapazität von 350 MW in der deutschen Nordsee, der 2025 ans Netz gehen soll, wird investiert. Sobald dieser Windpark in Betrieb ist, soll er genug Energie produzieren, um umgerechnet mehr als 450.000 Haushalte pro Jahr mit Strom zu versorgen.

