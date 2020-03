Der Internethändler errichtet in der Nähe der Autobahn A64 einen neuen Logistikstandort. Ziel ist es, Kunden in der Region rascher mit Paketen zu beliefern.

Amazon baut neues Verteilzentrum in Trierweiler

(jt) - Der weltgrößte Versandhändler Amazon investiert in ein neues Logistikzentrum in Trierweiler (D). Bis zu 120 neue Arbeitsplätze sollen damit unweit der Grenze zu Luxemburg geschaffen werden. Die Eröffnung des 7.400 Meter großen Verteilzentrums nahe der Autobahn A64 soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 erfolgen.

Ziel ist es, Kunden im Landkreis Trier-Saarburg rascher mit Paketen zu beliefern. "Das Verteilzentrum hat keinen Einfluss auf Luxemburg", betont eine Sprecherin von Amazon auf LW-Nachfrage.

Verbesserungen in der Zustellkette

Amazon will in Trierweiler mit unabhängigen Lieferpartnern zusammenarbeiten, um die Kapazitäten auf der kostenintensiven "letzten Meile" - gemeint ist der Transport der Pakete vom Verteilzentrum zum Briefkasten - zu erhöhen. Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden werden bei den Lieferpartnern über 350 Fahrer zuständig sein. Amazon kündigt zudem Verbesserungen im Service für Kunden an, die bei der Paketzustellung nicht zu Hause sind.

Wie der "Trierische Volksfreund" meldet, plant Amazon auch ein neues Verteilzentrum im saarländischen Völklingen, das Ende 2020 seinen Betrieb aufnehmen soll. Mitarbeiter sollen dort 10,78 Euro Stundenlohn, die Fahrer mehr als elf Euro verdienen.

Amazon betreibt derzeit 13 Logistikzentren in ganz Deutschland, europaweit sind es 40.