30 Jahre liegt die Gründung von Mobilux zurück. Wie kaum eine andere Errungenschaft hat das Mobiltelefon die Welt - und Luxemburg - verändert.

Vor 30 Jahren

Als das Handy in Luxemburg Fuß fasste

Teddy JAANS 30 Jahre liegt die Gründung von Mobilux zurück. Wie kaum eine andere Errungenschaft hat das Mobiltelefon die Welt - und Luxemburg - verändert.

Vor 30 Jahren – am 19. Februar 1993 - gründete die Luxemburger Post mit Mobilux eine Gesellschaft, die als Ziel den Vertrieb und Betrieb der GSM-Dienstleistungen hatte. Nur wenige Tage zuvor war im Großherzogtum das GSM-Netz in Betrieb gegangen. Was damals verhältnismäßig wenig Beachtung fand, darf aus heutiger Sicht als Meilenstein der Kommunikation in Luxemburg gesehen werden.

Im „Luxemburger Wort“ vom 28. Juni 1993 wurde über die offizielle Inbetriebnahme des Handynetzes berichtet. Foto: Luxemburger Wort Archiv

Ende Juni desselben Jahres stellte die P&T den GSM-Dienst offiziell vor. Neben Luxemburg war der neue Standard auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt bereits verfügbar. Der damalige Post-Direktor Edmond Toussing stellte die baldige Inbetriebnahme in der Schweiz, Frankreich, Skandinavien und etwas später in Belgien in Aussicht.

Kommunikationsminister Lex Bodry (2.v.l.) tätigte bei der offiziellen Vorstellung einen ersten Anruf. Foto: Lé Sibenaler/LW-Archiv

Die Post hatte 350 Millionen Franken (circa 8,7 Millionen Euro) in die Installation investiert. In einer ersten Phase kostete ein Abo 2.000 Franken (circa 50 Euro) im Monat, die Minute Gespräch wurde mit 18 Franken (0,45 Euro) verrechnet. Individualisierte Angebote wurden zum 1. Januar 1994 eingeführt.

3 Wirklich handlich waren die Mobilfunkgeräte der ersten Generationen nicht wirklich. Foto:m Shutterstock

Wirklich handlich waren die Mobilfunkgeräte der ersten Generationen nicht wirklich. Foto:m Shutterstock Diese Geräte bot Mobilux zum Marktstart an. Foto: Lé Sibenaler/Luxemburger Wort Monochrome Displays wurden bald von hochauflösenden Farbschirmen abgelöst. Foto: Getty Images

Mobilux überlebte unter dem ursprünglichen Namen nur bis 2006, die Entwicklung des Mobilfunks prägte jedoch die ganze Gesellschaft und kannte einen Erfolg, den selbst ihre Gründerväter von damals auch in ihren kühnsten Vorstellungen nicht zu erträumen gewagt hätten. Ab 2006 gingen Mobilux und der Mobilfunkanbieter CMD in einer neuen Gesellschaft – LuxGSM – auf, die auch heute neben Orange, Eltrona und Tango noch zu den Playern auf dem Luxemburger Markt zählt.

Wunsch nach schnurlosem Telefonieren war nicht neu

Fest installierte Autotelefone haben längst den Kampf gegen die Handys mit Freisprechanlagen verloren. Foto: LW-Archiv

Wohl geht die drahtlose Kommunikation auf das Jahr 1879 zurück, als David Edward Hughes und Rudolf Hertz drahtlos Impulse von A nach B übermittelten. Ein Oszillator erzeugte einen Funken, der in einem Empfänger in der Nähe wiederum eine Spannung erzeugte. Aus diesem physikalischen Phänomen heraus entstand auch der heutige Name der Funktechnik, obwohl heute von keinem Mobilfunkgerät Funken erzeugt werden.

Doch damit war man noch weit von der individuellen Möglichkeit des mobilen Telefonierens entfernt. 1935 machte man allerdings schon erste Versuche mit entsprechenden Geräten in Autos. Der Haken: Damals füllte die Kommunikationstechnik den ganzen Kofferraum der Wagen.

Ab den 1950er-Jahren gingen in Europa nach und nach die ersten öffentlichen Mobilfunknetze in Betrieb. Im A-Netz musste noch handvermittelt werden, im B-Netz musste der Anrufer noch die Vorwahl der Region wissen, wo sein Gesprächspartner sich aufhielt, um ihn anwählen zu können. Ab dem C-Netz (Mitte der 1980er-Jahre) beherrschte die Technik die automatische Weitervermittlung des Mobilfunkgeräts von einer Basisstation zur nächsten. Die Geräte kosteten damals noch den Gegenwert eines Kleinwagens, die Gespräche konnten mit jedem Funkgerät mitgehört werden.

Meilenstein GSM

Die SIM-Karten hatten zu Beginn Scheckkartenformat. Zum Telefonieren musste oft noch eine Antenne ausgezogen werden. Foto: Getty Images

„Global System für Mobile Communications“, so der Name für einen neuen digitalen Standard, der ab 1982 von einer Arbeitsgruppe der CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) erarbeitet und getestet wurde.

Abhörsicher, zuverlässig und technisch ausgereift, verbreitete er sich schnell erfolgreich über die ganze Welt. Ende 1993 nutzten weltweit über eine Million Menschen die verfügbaren GSM-Mobilfunknetze. Und nebenbei wird mit der SMS-Kurznachricht eine völlig neue Art der Kommunikation geboren.

Die Geräte waren damals noch unhandlich, oftmals mussten zum Telefonieren noch Antennen ausgezogen werden und die SIM-Karten hatten Scheckkartenformat. Erinnern Sie sich noch an die Hersteller Nokia, Motorola oder etwa Alcatel? Die Akku-Laufzeiten der Früh-Handys ließen mit acht bis zehn Stunden auch deutlich zu wünschen übrig. Doch die Möglichkeit, überall erreichbar zu sein, war so verlockend, dass auch die eingangs noch astronomischen Gebühren und teure Roaming-Kosten den Erfolg nicht bremsen konnten.

Stetige Weiterentwicklung

Bereits 1995 wurde die Sprachqualität mit der „zweiten Phase“ verbessert, zudem wurden Funktionen wie „Anklopfen“ oder die Fax-Übertragung integriert. Mit GPRS wurden die Möglichkeit, Daten zu übertragen, deutlich verbessert. Ab dem 1. August 2000 kümmert sich eine Kooperationsgruppe zwischen verschiedenen Standardisierungsbehörden aus Europa, USA und Asien um die Weiterentwicklung. 3G, 4G und das mittlerweile weitverbreitete 5G sind weitere Meilensteine, die die Datenübertragung stetig verbessern.

Ende 2000 sind bereits etwa 400 Millionen Nutzer in 370 Netzen und mehr als 140 Ländern registriert. 2020 schätzte man die weltweite „Handy-Sammlung“ auf 3,6 Milliarden Geräte. 2021 zählte man allein in Luxemburg 850.000 Mobiltelefone beziehungsweise Smartphones. Im Jahr 2025 werden laut Post 87 Prozent der Europäer ein Handy besitzen. Damit liegt „Old Europe“ weltweit an der Spitze, in den USA sollen es „nur“ 85 Prozent sein. In Asien fällt der Prozentsatz auf 58 Prozent (China nicht eingerechnet).



Die Blackberrys konnten sich nicht lange gegen die immer leistungsfähigeren Geräte behaupten. Sie galten zuerst als Pioniere der Smartphones, 2022 stellte der Hersteller den Support ein. Foto: Shutterstock

Und die Zukunft?

Die Geräte – mittlerweile eine Kreuzung zwischen Telefon, Organizer, Fotoapparat und Computer – werden immer komplexer. 2019 hat Graham Kendall, Professor an der Universität Nottingham, den Bordcomputer der Modelandefähre Apollo 11 mit aktuellen Smartphones verglichen: Der „Apollo Guidance Computer“ (AGC) hatte einen Arbeitsspeicher von 32.768 Bits. Bei aktuellen Smartphones sind derzeit 4 Gibabyte RAM üblich, das Millionenfache des Apollo-Computers. Im AGC lief ein Prozessor mit 0,043 MHz - das iPhone 6 (2014) war bereits 120 Millionen Mal schneller. Die Steigerung der Datenübertragungsfrequenz und der Kapazitäten werden auch in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Dabei gehen die Fachleute davon aus, dass auch die Sprachübermittlung mehr und mehr über das Internet als Vermittlungstechnik eingesetzt wird. In dem Fall wird Sprache genau wie Daten übermittelt, für die Elektronik gibt es keinen Unterschied. Womit das Internet – wie schon in zahllosen anderen Bereichen – die klassische Technik verdrängen wird.

So wie das Handy das gute alte Haustelefon bereits verdrängt. Hatten 1997 noch 61 Prozent der Haushalte einen Festnetzanschluss, so sank der Anteil bis ins Jahr 2020 bereits auf 42,5 Prozent. Im Gegenzug hatte jeder Luxemburg im selben Jahr statistisch gesehen 1,4 Handys.

In 30 Jahren haben sich die Form der Kommunikation und die Geräte grundlegend gewandelt. Foto: Getty Images





