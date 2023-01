Die Abkühlung der Wirtschaft nach der Pandemie macht dem Tech-Riesen zu schaffen.

Google-Mutterkonzern

Alphabet streicht 12.000 Stellen

Die Abkühlung der Wirtschaft nach der Pandemie macht dem Tech-Riesen zu schaffen.

(dpa) - Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche streicht der Google-Mutterkonzern Alphabet tausende Arbeitsplätze. Weltweit sollen rund 12.000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft.

Erst diese Woche hatte Microsoft die Streichung von 10.000 Stellen angekündigt. Davor gab Amazon den Abbau von 18.000 Jobs bekannt und der Facebook-Konzern Meta kappte bereits im November 11.000 Stellen.

Die Tech-Konzerne hatten mit dem boomenden Geschäft in der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiterzahlen zum Teil deutlich aufgestockt. So hatte Alphabet nach jüngsten verfügbaren Zahlen zum Stand Ende September fast 186.800 Beschäftigte. Das waren rund 36.750 mehr als ein Jahr zuvor. Jetzt, wo die Konjunktur sich abgekühlt hat, geht es bei den Beschäftigtenzahlen in die andere Richtung.

Fokus auf künstliche Intelligenz

Die Entscheidung zum Jobabbau laste schwer auf ihm, schrieb Pichai. „Und ich übernehme die volle Verantwortung für die Entscheidungen, die uns hierher geführt haben.“ Nach dem „dramatischen Wachstum“ in der Pandemie habe man „in einer anderen wirtschaftlichen Realität als heute“ die Belegschaft aufgebaut.

Google besteht auf Ende der Werbe-Cookies Viele Nutzer empfinden die personalisierte Werbung als aufdringlich. Internet-Konzerne suchen deshalb nach Alternativen.

Zuletzt verlangsamte sich die Geschäftsentwicklung bei den Tech-Riesen unter anderem wegen der Konjunktursorgen und der hohen Inflation. Google und Meta verdienen ihr Geld fast ausschließlich mit Online-Werbung - und bekamen die Sparsamkeit großer und kleiner Unternehmen zu spüren. Bei Amazon schlugen neben der gesunkenen Kaufbereitschaft der Verbraucher die steigenden Logistik-Kosten zu Buche.



Pichai deutete an, dass bei Alphabet Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts stärker betroffen sein werden: Man wolle die Belegschaft an die zentralen Prioritäten des Konzern anpassen. Dazu gehört vor allem der vor einigen Jahren beschlossene Fokus auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.